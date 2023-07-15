Благоустройство возле станции БКЛ метро «Аминьевская» завершится в этом году

На 60 процентов выполнены работы второго этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий рядом со станцией «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В рамках первого этапа обновили часть Матвеевской и Озерной улиц, а также Очаковского шоссе общей площадью 26,5 гектара.

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В этом году благоустроят оставшийся участок Матвеевской улицы от дома 18, корпуса 1 до дома 1, корпуса 2. Также преобразится пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова вблизи дома 4 на Аминьевском шоссе. Общая протяженность работ — 1,1 километра, а площадь — 10 гектаров.

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«Станцию “Аминьевская” БКЛ построили в зоне сформировавшейся жилой застройки, здесь много учреждений, промышленных предприятий, торговых центров, детских и учебных заведений. После открытия БКЛ увеличился пешеходный трафик в районе Очаково-Матвеевское. Для удобства горожан обновляют существующие и создают новые пешеходные маршруты к станциям “Аминьевская” Большой кольцевой линии и Матвеевская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Дорога к метро станет удобной, а для местных жителей создадут комфортное и функциональное пространство с детскими и спортивными площадками рядом с домом», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта АнтоАнтон Акулов.

Для безопасности пешеходов и водителей в местах проведения работ выставили ограждения с сигнальными фонарями, установили временные дорожные знаки, разместили информационные баннеры. Для горожан обустроили безопасные проходы.

Старый бордюрный камень демонтировали и установили новый общей протяженностью почти 33 тысячи метров. Тротуары расширят, а их покрытие заменят. Одну часть общей площадью 22 тысячи квадратных метров вымостят гранитной плиткой, другую — 17,1 тысячи «квадратов» — заасфальтируют. Общая площадь пешеходной зоны составит более 39 тысяч квадратных метров. Для удобства маломобильных горожан и родителей с колясками обустроят удобные съезды. Воздушные линии электропередачи протяженностью более 10,5 километра перенесли под землю, что сделает их эксплуатацию безопаснее и надежнее.

На Матвеевской улице вблизи одноименной станции будущего МЦД-4 завершают мощение тротуаров, а на детской площадке около дома 1 заканчивают укладку резинового покрытия. На проезжей части начали наносить дорожную разметку и устанавливать знаки. Старые гаражи, расположенные вдоль улицы, декорируют перфорированным металлопрофилем. Кроме того, на Матвеевской улице около дома 1, корпуса 1 установят воркаут-площадку и детскую площадку с травмобезопасным покрытием и современными игровыми комплексами.

На Озерной улице заменили фонари. Также новое освещение появится на Матвеевской улице и Очаковском шоссе. Всего около станции метро «Аминьевская» установят около 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров со спокойным мягким светом.

Под эстакадой на проспекте Генерала Дорохова делают основание и формируют будущую геометрию проездов и парковок. Обновят почти 45 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, а для водителей сделают удобные парковочные карманы. Для безопасности жителей установят новый светофор на пешеходном переходе между остановкой «Очаковское шоссе» и эстакадой на проспекте генерала Дорохова на пересечении с Аминьевским шоссе. Всего заменят 11 светофоров.

Нерегулируемые переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые снижают количество дорожных происшествий ночью, подсвечивая пешеходов и разметку для водителей.

Для пассажиров общественного транспорта на Озерной улице оборудуют семь современных остановок с зарядными слотами и вайфаем, а на Матвеевской улице — шесть таких же остановок. Рядом появятся информационные пилоны, которые будут показывать точное время прибытия автобусов. Установят лавочки, урны и три навигационные стелы.

«Зеленые насаждения играют важную роль в благоустройстве городских пространств, особенно в районах, где есть промышленные предприятия. В рамках работ разобьют почти 58 тысяч квадратных метров газона. Осенью возле станции “Аминьевская” высадят более 80 деревьев и почти 1,7 тысячи кустарников», — добавил Антон Акулов.

В рамках работ первого этапа в 2021 году обновили шесть детских и две спортивные площадки. Там заменили резиновое покрытие и установили новое оборудование. Одну спортивную площадку сделали комфортной для пожилых людей. Для выгула собак подготовили пространство площадью 1,1 тысячи квадратных метров с песочным покрытием.