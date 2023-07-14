В Гостином дворе откроется Музей вредных привычек

На одной из площадок Московского урбанистического форума появится Музей вредных привычек. Работать он будет с 1 августа по 10 сентября с 09:00 до 22:00.

В одном из залов можно будет увидеть арт-объекты, которые покажут, как алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни влияют на наше здоровье. Эти инсталляции помогут задуматься о вредных привычках, которые часто становятся причиной самых разных заболеваний.

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Еще один зал будет представлять собой иммерсивное пространство, которое позволит оказаться в организме человека с вредными привычками. Посетители увидят, что происходит с внутренними органами, если не отказывать себе в мимолетных удовольствиях.

О влиянии на здоровье неправильного питания корреспонденту "РГ" рассказала Антонина Стародубова, главный диетолог Москвы:

"Пища оказывает на человека значительное влияние, она обеспечивает организм энергией и всеми необходимыми питательными веществами. Известно, что неблагоприятные пищевые предпочтения и привычки в питании могут приводить к возникновению различных заболеваний. Прежде всего это ожирение или истощение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы и органов желудочно-кишечного тракта, некоторые виды онкологии".