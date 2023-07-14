Машков, Лысенко и Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач городской клинической больницы № 52 столицы Марьяна Лысенко, а также руководитель Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков вошли в список доверенных лиц мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.
— В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь, — заявил политик.
Кроме того, в список вошли председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина. Также среди доверенных лиц главы города оказались телеведущая Арина Шарапова, директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, худрук и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина, передает агентство городских новостей «Москва».
10 июля Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала действующего мэра столицы Сергея Собянина в качестве первого кандидата на пост главы города. Также свои кандидатуры выдвинули еще 12 человек, шесть из которых — самовыдвиженцы.