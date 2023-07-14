Машков, Лысенко и Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина

— В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь, — заявил политик.

Кроме того, в список вошли председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков , глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина. Также среди доверенных лиц главы города оказались телеведущая Арина Шарапова , директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков , худрук и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина , передает агентство городских новостей « Москва ».

10 июля Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала действующего мэра столицы Сергея Собянина в качестве первого кандидата на пост главы города. Также свои кандидатуры выдвинули еще 12 человек, шесть из которых — самовыдвиженцы.