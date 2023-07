Сходить на квартирник к роботам и пообщаться со звездами: чем заняться на VK Fest в Москве

Какие блогеры будут на фестивале

Какие знаменитости выступят в лектории

Одна из субботних дискуссий будет посвящена достижениям российской науки — ее участниками станут блогер-популяризатор космонавтики Денис Прудник, журналист Анатолий Вассерман и создатель квантового блокчейна Алексей Федоров . На паблик-токе о ночной и культурной жизни городов встретятся арт-директор пространства Supermetall Дмитрий Маркин, продюсеры Евгений Машков и Сергей Буниятов. Завершится субботний вечер выступлением комика Ивана Абрамова , резидента шоу Stand Up.

Зона "Технологии" для любителей науки и IT

Зона "Творчество" для желающих научиться новому

Зона "Семья" для детей

Зона "Видеоигры" для геймеров

Зона "Спорт" для самых активных

Зона "Развлечения" для любителей повеселиться

Зона "Косплей" для фанатов современной культуры

Локация, которая телепортирует из Парка Горького во вселенные популярных комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр. Здесь можно погрузиться в мир "Звездных войн", Warhammer и Just Dance, увидеть мандалорцев в полном обмундировании или побывать на стенде фанатов "Доктора Кто". Также гости смогут прогуляться по площадке в стиле стимпанк с арт-объектами и рассмотреть постапокалиптические декорации от клуба After Us, а еще встретить известных стримеров и подкастеров.