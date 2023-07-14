Собянин: Около 480 тыс. учащихся перевезли автобусы Мосгортранса в рамках проекта «Музеи - детям»
Около 480 тыс. учащихся перевезли автобусы Мосгортранса за прошедший учебный год в рамках проекта «Музеи - детям». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Автобусы Мосгортранса перевезли 480 тыс. детей и подростков за прошедший учебный год в рамках проекта «Музеи - детям», - написал Собянин.
Он уточнил, что столичные школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут заказывать бесплатный транспорт для посещения музеев и выставочных залов с 2018 года.
«Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов - за неделю нужно подать заявку. Раньше оформить ее можно было только на следующий месяц. Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет - их уже больше 950», - подчеркнул мэр.
Так, по его словам, в списке площадок, куда ученики могут попасть бесплатно, - больше 110 государственных музеев и выставок, негосударственных и ведомственных организаций.