Собянин: Около 480 тыс. учащихся перевезли автобусы Мосгортранса в рамках проекта «Музеи - детям»

«Ежедневно для таких поездок готовы от 75 до 100 автобусов - за неделю нужно подать заявку. Раньше оформить ее можно было только на следующий месяц. Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет - их уже больше 950», - подчеркнул мэр.