В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»

Десять дней поэзии и музыки, творческих занятий и театральных постановок под открытым небом — вот что подарит пятый фестиваль «Дачное Царицыно». Гостей ждут с 14 по 23 июля в Зеленом партере у Черногрязских ворот (вход № 11).

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Рождение легенды

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Сегодня может показаться, что дачный фестиваль — это задумка современности. Однако это совсем не так. История именно дачного Царицына началась еще в середине XIX века. Более 150 лет назад заповедный уголок посещали известные люди того времени: поэты Федор Тютчев и Андрей Белый, писатели Леонид Андреев и Иван Бунин, художники Константин Коровин и Станислав Жуковский и многие другие.

Летние дни дачники проводили с удовольствием — посещали концерты, спектакли, вели интеллектуальные беседы и занимались спортом. Музей-заповедник решил возродить традиции.

В 2017 году состоялась музейная экспозиция «Дачное Царицыно», а через год прошел первый фестиваль. Удивительный проект, словно машина времени, перенес посетителей в XIX век и вызвал огромный резонанс. Не повторить «Дачное Царицыно» было просто невозможно. Так фестиваль стал легендарным.

На свежем воздухе

Программа пятого фестиваля обширна. Так, с 10:00 юные «дачники» будут встречать солнце зарядкой на свежем воздухе. Причем коврик и бутылочку воды участники получат на месте. В 12 часов гости смогут увидеть спектакли.

А в 14 часов юных любителей отдохнуть на природе пригласят сделать выбор — сходить на концерт, обучиться игре в шахматы или открыть для себя новые увлечения в творческих лабораториях. Их будет четыре: по лоскутному шитью, ботаническому рисунку, работе с деревом и азам реставрации. Для участия в лабораториях нужно купить комплексный билет в музей и зарегистрироваться на сайте tsaritsyno-museum.ru (билет действует все десять дней фестиваля).

Звездные вечера

Посетители фестиваля смогут увидеть любимых артистов. Так, 14 июля выступят Михаил Полицеймако и Халид Абуев, а также оркестр Exiladosа, 18 июля — проект Ethnote, 20 июля — дуэт «Где-то там». Вишенкой на торте станет выступление Queentet Сергея Мазаева.

23 июля в 20:00 зрители услышат песни Челентано, Стинга, Антонова, Мигули в неожиданных аранжировках. Полную программу можно посмотреть на официальном сайте «Царицыно».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно»: