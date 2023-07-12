Мемориальная зона в честь участников ВОВ появилась на Вольной улице

На востоке Москвы появилась мемориальная зона с памятными обелисками в память об участниках Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 12 июля, сообщила префектура Восточного административного округа столицы.

Установка мемориала прошла в рамках обустройства «Аллеи памяти» на Вольной улице в районе Соколиная Гора.

— Уже готова мемориальная зона с обелисками в память о воинах — работниках бывшего Авторемонтного завода № 1 «Аремз» и действующего «Московского завода тепловой автоматики», погибших в годы Великой Отечественной войны, — говорится в материале.

Также для удобства жителей специалисты проложили пешеходные дорожки и установили опоры освещения, передает сайт префектуры.

В столице идет активное благоустройство культурно-исторических памятников. К примеру, в этом году впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на благоустроенной территории у отреставрированного павильона № 30 на ВДНХ. Также продолжается реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево.