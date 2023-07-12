Светофоры на 86 переходах в Москве перешли на «летний режим»

В Москве перевели работу светофоров на «летний режим»: теперь на 86 переходах зеленый сигнал загорается для пешеходов раньше или горит дольше. Об этом в среду, 12 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В этом году на лето мы перенастроили светофоры во всех округах — всего по 86 адресам. Теперь пешеходы смогут меньше ждать зеленого и быстрее переходить дорогу, — сказал он.

В частности, приоритет для пешеходов установлен на переходах в районе МГУ, Ботанического сада, улицы Плющиха, у Тропаревского лесопарка, парка Олимпийской деревни и других, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».