Собянин: Реконструкция конечной станции МЦД-3 в Зеленограде завершится к осени

«Утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ «Алабушево» до станции «Малино». К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции «Зеленоград-Крюково». Она будет конечным пунктом МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», - написал Собянин. В результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. По словам мэра, в дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. В рамках реконструкции: будут расположены остановки наземного городского транспорта максимально удобно; терминалы для автобусов будут обустроены на действующей эстакаде; с одной из сторон железной дороги будет организована пересадка по «карусельному» принципу; остановки на Привокзальной площади будут перенесены ближе к выходу из нового пассажирского терминала, будут оборудованы дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы. «Все это поможет сократить время пересадки с поезда на автобусы в два раза - с шести до трех минут», - подчеркнул мэр. Также рядом со станцией «Малино» будет возведен безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги. Кроме того, будет проведена реконструкция больше 8,6 км прилегающей улично-дорожной сети и переделаем инженерные коммуникации. «Запуск МЦД-3 длиной 85 км с 42 остановками намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. В итоге длительность ежедневных поездок для местных жителей сократится, снизится нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали», - заключил мэр.