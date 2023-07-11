Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменится с 17 июля по 4 августа
В период с 17 июля по 4 августа 2023 года будет изменено расписание ряда электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 17 июля по 4 августа изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва - Тверь и Москва - Конаково. Это необходимо, чтобы подготовить станцию «Крюково» к запуску МЦД-3», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в будние дни пригородные поезда будут следовать по измененному расписанию, часть электричек отменят. Интервалы движения поездов будут увеличены, в том числе в пиковые часы: до станции «Ховрино» - до 20 минут, до Ленинградского вокзала - до 30 минут. Кроме того, для поездов по направлению к Москве с 11:00 до 12:00 интервалы увеличат до одного часа, с 12:00 до 14:30 - до 2,5 часа; из Москвы: с 10:30 до 14:30 - не будет движения поездов.
В министерстве добавили, что часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до станции «Крюково».