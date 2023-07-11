Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменится с 17 июля по 4 августа

Как уточняется, в будние дни пригородные поезда будут следовать по измененному расписанию, часть электричек отменят. Интервалы движения поездов будут увеличены, в том числе в пиковые часы: до станции «Ховрино» - до 20 минут, до Ленинградского вокзала - до 30 минут. Кроме того, для поездов по направлению к Москве с 11:00 до 12:00 интервалы увеличат до одного часа, с 12:00 до 14:30 - до 2,5 часа; из Москвы: с 10:30 до 14:30 - не будет движения поездов.