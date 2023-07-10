В Москве построят первый соборный храм в честь Царственных страстотерпцев
Строительство крупного соборного храмового комплекса в честь святых Царственных страстотерпцев начнется в Москве до конца года, сообщил куратор программы строительства храмов в столице, советник патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Ресин.
"В Москве будет построен первый соборный храм в честь святых Царственных страстотерпцев. До конца 2023-го планируем начать работы по нулевому циклу и определиться с дорожной картой на следующий год. Приход ищет благотворителя на начало работ, возможно, обратимся к патриарху Кириллу за субсидией", - сообщил Ресин, слова которого приводит его пресс-служба.
Депутат отметил, что проект храма создан архитектором Алексеем Мамоновым.
"Каменный храм будет двухэтажным: нижний храм рассчитан на 500, верхний – на тысячу человек. Площадь отведенного под строительство участка составляет 0,904 га. Белокаменный храм построят в стиле московской архитектуры XVI века", - сказал Ресин.
Сейчас на участке действует возведенный общиной малый деревянный храм Царственных страстотерпцев на 200 человек, он построен в 2018 году - в год столетия мученической кончины семьи последнего русского государя. 21 апреля 2018 года епископ Дмитровский Феофилакт, управляющий Юго-Западным викариатством, совершил чин освящения этого малого храма. Приходом организована воскресная школа, идет активная работа в сборе гуманитарной помощи для участников СВО.
"Создание храма посвящено христианскому подвигу последнего императора Николая II и его семьи. Отдавая дань памяти трагическим страницам нашей истории, почитая крестный путь царской семьи, открывается новый этап в летописи русской государственности, в возрождении России", - добавил депутат Ресин.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.