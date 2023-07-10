В Москве построят первый соборный храм в честь Царственных страстотерпцев

"В Москве будет построен первый соборный храм в честь святых Царственных страстотерпцев. До конца 2023-го планируем начать работы по нулевому циклу и определиться с дорожной картой на следующий год. Приход ищет благотворителя на начало работ, возможно, обратимся к патриарху Кириллу за субсидией", - сообщил Ресин, слова которого приводит его пресс-служба.