Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на должность мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на должность мэра российской столицы.

Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Отмечается, что такое решение приняла комиссия в ходе заседания.

Всего на пост мэра Москвы выдвинули свои кандидатуры 12 претедентов.