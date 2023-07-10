Электронные сервисы Москвы отмечены национальной премией «Приоритет: Цифра — 2023»

Премия вручается с 2015 года за достижения в области разработки и внедрения передовых отечественных информационных технологий.

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Проект Правительства Москвы «Ценностные сервисы на портале mos.ru» стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2023». Жюри отметило сервисы «Библиотеки Москвы», «Вместе с культурой», «Вывоз ненужных вещей», а также благотворительный сервис.

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«Электронные сервисы, собранные на городском портале, помогают жителям решать все больше задач. Например, бронировать книги в библиотеках, арендовать помещения в культурных учреждениях, совершать добрые дела. Благодарю жюри за высокую оценку работы Правительства Москвы в этом направлении», — отметила НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Национальная премия «Приоритет» вручается с 2015 года за достижения в области разработки и внедрения передовых отечественных информационных технологий.

В этом году в конкурсе участвовало около 200 разработок из 48 регионов России. Эксперты оценивали проекты по нескольким критериям, среди которых инновационность и технологическая новизна, степень реализации и внедрения решения, социальная значимость и возможность масштабирования в других регионах.

Благодаря сформировавшейся цифровой экосистеме в столице жители могут по-новому взаимодействовать с городом. При этом, совершенствуя повседневные бытовые онлайн-услуги, Москва внедряет и ценностные сервисы.

«Создавая ценностные сервисы, Москва объединяет на площадке портала mos.ru горожан, некоммерческий сектор, городские учреждения и проверенных бизнес-партнеров города. Каждый такой сервис создается и развивается совместно с жителями, с учетом их потребностей и пожеланий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий ЭдуаЭдуард Лысенко.

Например, забронировать книгу в любой из 440 городских библиотек можно онлайн через сервис «Библиотеки Москвы». По единому читательскому билету, который также можно оформить на mos.ru, доступны электронный каталог, функция продления срока хранения книг и поиск ближайших читален.

Электронный сервис «Вместе с культурой» позволяет жителям арендовать помещение в городской библиотеке, музее или другом учреждении культуры и провести там свое мероприятие. Его используют педагоги и музыканты. Чаще всего таким образом организуют лекции, мастер-классы, репетиции, концерты, выставки и мероприятия для детей.

Через благотворительный сервис можно направить пожертвование в адрес подопечных проверенных некоммерческих организаций. Так москвичи помогают больным детям и взрослым, пожилым людям, многодетным семьям, а также приютам для животных. На данный момент к сервису подключено 80 благотворительных фондов.