В Музее Победы провели мастер класс для детей из ДНР

Победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Юрьев провел мастер-класс «Боевая слава» в Музее Победы, в рамках которого ребятам из Донецкой народной республики рассказали о том, как узнать историю своих предков — героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей».
«Знание истории – это не только дань памяти подвигу, который совершили наши предки. Это точка опоры для нас самих, она дает нам силу характера и возможность идти по своему пути. Умение собирать и анализировать факты позволяет нам построить свое собственное мнение, мыслить самостоятельно и формировать гражданскую позицию», – рассказал Дмитрий Юрьев.
Мастер-класс для детей из новых регионов на базе Музея Победы прошел во второй раз. Организаторы отмечают, что видят большой интерес к мастер-классу и хотят сделать мероприятие доброй традицией.
В рамках деятельности клуба Лидеров России «Эльбрус» реализуется проект «Академия лидерства» – просветительский социальный проект, где участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» проводят просветительские мероприятия для школьников и студентов.
За три года «Академия лидерства» организовала более 1500 мероприятий для более 102 000 ребят, а свыше 900 участников конкурса «Лидеры России» являются постоянными спикерами проекта.