В Музее Победы провели мастер класс для детей из ДНР

«Знание истории – это не только дань памяти подвигу, который совершили наши предки. Это точка опоры для нас самих, она дает нам силу характера и возможность идти по своему пути. Умение собирать и анализировать факты позволяет нам построить свое собственное мнение, мыслить самостоятельно и формировать гражданскую позицию», – рассказал Дмитрий Юрьев.