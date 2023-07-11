Москвичам предложат попробовать симулятор старости

В Москве с 1 августа по 10 сентября пройдет Московский урбанистический форум, на котором, среди прочего, можно будет посетить капсулу профессий, изучить метанавыки человека будущего и воспользоваться симулятором старости. В рамках интерактивного выставочного пространства в Гостином дворе будут презентованы главные тренды в здравоохранении, образовании и социальной защите, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Посетители интерактивного выставочного пространства Гостиного двора смогут узнать, с какими трудностями приходится сталкиваться людям пожилого возраста, воспользовавшись симулятором старости. Там же можно будет узнать, как сохранить качество жизни на должном уровне на долгие годы. Помимо этого, гостей форума приглашают в Музей вредных привычек, на лекции от ведущих спикеров и открытые концерты.

В рамках форума в Гостином дворе также пройдут конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов.