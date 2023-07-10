В Москве 9 июля более 30 тыс. человек посетили фестиваль "Ретрорейс"

Второй городской фестиваль "Ретрорейс", приуроченный к празднованию Дня московского транспорта, посетили более 30 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного музея транспорта.

"Интерес горожан к транспорту растет, поэтому мы проводим как можно больше познавательных мероприятий. Уже во второй раз на Воробьевых горах прошел фестиваль Музея транспорта Москвы "Ретрорейс", в этом году его посетили более 30 тыс. человек", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

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Он отметил, что День московского транспорта, который теперь отмечается каждый год, учредил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году.

Как добавили в музее, на "Ретрорейсе" представили более 120 ретромашин, которые можно было увидеть на улицах столицы в 1970-1980-х годах: это не только легковые автомобили, но и грузовой, и городской транспорт, а также спецтехника. В рамках фестиваля Музей транспорта Москвы представил 30 экспонатов из своей коллекции, среди которых автобусы ЗИЛ-158В и ЛАЗ-695Е, грузовые автомобили МАЗ-200 и ГАЗ-93Б, легковые ГАЗ 24-04 "Волга" и МЗМА-400-420 "Москвич".

"Удалось объединить на площадке Воробьевых гор транспортное сообщество: известные автомобильные клубы, реставрационные мастерские и частных коллекционеров. В этом году к нам присоединились и музеи-партнеры, свои экспонаты представил Музей ГАИ и Музей Гаража особого назначения ФСО. Благодаря нашим общим усилиям посетители увидели городской, специализированный и личный транспорт, который ездил по дорогам Москвы в 1970-1980-е годы. Всего мы представили более 120 единиц ретротехники, а в ралли по городу отправились 80 классических авто", - добавила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

По районам столицы прошло пятичасовое авторалли "На семи холмах" - 4-й этап Кубка РАФ и Кубка Гран Тур - проводимое с 2016 года автоспортивным обществом "Наследие" и комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации. Специальные зачеты Гран Тур и Just For Fun позволили принять участие в ралли в туристическом формате, без наличия специальных штурманских навыков и оборудования.

Другие активности

"Помимо выставки ретротехники и ралли, гостей ждала насыщенная программа: на стенде-гараже партнера фестиваля "Авто.ру" гости могли пройти увлекательный телеграм-квест про самые оригинальные автомобили "Ретрорейса" и Авто.ру. Например, участникам было предложено найти машину с восемью колесами или узнать, за какую стоимость был продан легендарный Бэтмобиль на Авто.ру. В завершении квеста все участники выбрали машину своей мечты, припарковали ее в цифровой гараж и поборолись за призы", - ответили в пресс-службе.

Также гости фестиваля попытали удачу и у "Дерева желаний", где могли выиграть ювелирные призы от часового завода "Ника". Участникам фестиваля, одетым в стиле 1970-1980-х годов, подарили 3 тыс. фирменных карт "Тройка".

Кроме того, состоялись ярмарка-распродажа "Ленинградский ГаражСейл", настольные игры, турнир по домино и обучение для начинающих. "Атмосферу азарта, интриги и веселья создавали актеры в роли профессиональных игроков в домино из 1970-х. Также в течение всего дня можно было поиграть в пинг-понг с Ping Tablet в свободном формате", - подчеркнули в музее транспорта.

Дети могли принять участие в мастер-классах по 3D-моделированию, сборке мотора от музея "М.О.С.Т", созданию собственного дизайна автомобиля и пластилиновой анимации с Фиксиками и Бодо Бородо, в викторине "Самостоятельный пешеход" и мастер-классе "Засветись" от ЦОДД, погоняться на педальных машинках Музея автомобильных историй и поиграть в настольные игры от "Мосигры".