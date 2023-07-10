Мэр Москвы рассказал о результатах программы реновации в 2023 году

В рамках программы реновации новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи москвичей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
На данный момент частично или полностью расселены 795 старых домов. С начала этого года в новые квартиры начали переезжать еще 20,5 тысячи человек. Из них в июне к переселению приступили около 12 тысяч жителей из 99 домов.
«Только в первом полугодии 2023-го договоры с городом заключили около 16,5 тысячи москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах», — отметил Собянин.
На месте снесенных зданий сейчас возводят 81 новостройку для более чем 45 тысяч жильцов.
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