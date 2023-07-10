Мэр Москвы рассказал о результатах программы реновации в 2023 году

В рамках программы реновации новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи москвичей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин .

На данный момент частично или полностью расселены 795 старых домов. С начала этого года в новые квартиры начали переезжать еще 20,5 тысячи человек. Из них в июне к переселению приступили около 12 тысяч жителей из 99 домов.