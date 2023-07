Букву "М" на входах станций метро Москвы оформили в виде слова "семья"

Тимати (Тимур Ильдарович Юнусов) — рэпер, продюсер, заслуженный артист Чечни, бизнесмен. Открывал и закрывал десятки разных предприятий, в том числе под брендом Black Star. Человек, который «хлопнул бургер за Собянина» и может позволить себе купить машину за 725 млн рублей. Тимати — один из тех, кто вывел рэп на эстраду, предложив широкой публике отчасти гламурную, отчасти попсовую версию музыки андеграундного жанра. Но в последние годы он больше известен как бизнесмен, защитник властей и человек, регулярно попадающий в скандалы. Биография Тимати. Как он стал музыкантом Тимур родился в центре Москвы в 1983 году. Его отец — в молодости переводчик и госслужащий, позже — инвестор и успешный бизнесмен. Мать — домохозяйка, блогер. У Тимати есть младший брат Артём, который также занимается музыкой. В детстве Тимур играл на скрипке, занимался плаванием и фигурным катанием. В 13 лет он отправился в Лос-Анджелес «изучать культуру хип-хопа», где и придумал псевдоним Тимати. Первую музыкальную группу рэпер сколотил по возвращении в Россию. Она называлась VIP77. Коллектив просуществовал до 2004 года. Параллельно Тимати работал бэк-МС у популярного тогда Децла. Рэперы вместе ходили на тренировки по брейк-дансу. В 2004 году музыкант вместе с Домиником Джокером, Ратмиром Шишковым и Настей Кочетковой участвовал в музыкальном реалити-шоу «Фабрика звёзд — 4». Над ребятами взял шефство продюсер Игорь Крутой, и они создали группу «Банда». Коллектив выпускал треки три года, пока в 2007 году внезапно не погиб Ратмир — певец разбился в ДТП. Первый сольный альбом Тимати выпустил в 2006 году. На пластинке под названием Black Star отмечаются Ксения Собчак , Фёдор Бондарчук, Игорь Крутой и Uma2rman. В том же году рэпер записал совместные треки с Богданом Титомиром и Джиганом. А уже в следующем — со звёздами западной хип-хоп-сцены — Fat Joe, Nox и Xzibit. А ко второму альбому The Boss, который вышел в 2009 году, уже приложили руку топовые музыканты и продюсеры из США. Так, трек Groove On Тимати записал при участии Snoop Dogg. Третья сольная пластинка артиста SWAGG, вышедшая в свет в 2011 году, стала успешной из-за трека Welcome to Saint-Tropez. Песня покорила мировые чарты, а клип собрал 200 млн просмотров. После этого у артиста вышли ещё четыре студийных альбома — «13», Reload, «Олимп» и «Транзит». Причём пластинка Reload изначально была доступна только для слушателей в Японии и лишь потом появилась на российских площадках. В 2014 году Тимати получил в Монако престижную музыкальную премию World Music Awards. Вместе с ним награды удостоились ещё два россиянина — Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Параллельно Тимати снимается в кино. Например, в 2006 году рэпер сыграл главную роль в фильме «Жара» Резо Гигинеишвили. Кроме того, артист снимался в эпизодах фильмов «Любовь — не шоу-бизнес» и «Гитлер капут!». В 2012 году Тимати сыграл камео в фильме «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». Также он занимался озвучкой: голосом рэпера говорят персонажи мультфильмов «Лови волну!» и «Артур и минипуты». Какие у Тимати бизнесы и сколько он зарабатывает Тимати гордится, что свои первые деньги заработал в «Макдоналдсе», и подчёркивает, что отец приучил его всего добиваться самому. Рэпер пробовал себя в разных бизнесах — от бургеров до одежды. Всё началось с продюсерского центра Black Star, который рэпер основал в 2006 году. В том же году он выпустил коллекцию одежды Black Star by TIMATI. Всего за несколько лет бренд Black Star превратился в бизнес-империю , объединив бургерные, автомойки, картинги, салоны красоты и фитнес-центры. Сам рэпер стал лицом бренда — готовил бургеры на открытии заведений в регионах и бесплатно раздавал толпе. Например, в Грозном музыкант делал бургеры вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым . Однажды для рекламы салона красоты Тимати вместе с певцом Егором Кридом закатил шоу прямо на крыше «гелика» в центре Москвы, перекрыв движение. За нарушение артист получил административку. В 2020 году Тимати покинул лейбл Black Star, оставив себе другие бизнесы. Так, к 2022 году Юнусов владел 17% фирмы «Блэк стар фудс», которой принадлежат бургерные. На тот момент в России работало порядка 60 заведений. Согласно отчётам компании, в 2021 году её чистая прибыль составила почти 40 млн рублей, а в совокупности с 2017 по 2021 годы — более 200 млн. Кроме того, Тимати принадлежали 25% компании «Суши Бокс», управляющей сетью ресторанов паназиатской кухни Red Box. Вместе с братом рэпер открывал рестораны Chicken Mafia в Москве, однако впоследствии они закрылись. В 2020 году Тимати замахнулся на российскую альтернативу «Макдоналдса». Для запуска собственного крафтового фастфуда рэпер запросил грант у столичных властей. Музыкант планировал начать с 5–10 точек и в итоге дорасти до «пищевого гиганта». В 2020-м открылся ресторан на Большой Дорогомиловской улице, в 2022-м — на Тверской. Впоследствии они были закрыты. После ухода из России мировой сети кофеен Starbucks, в августе 2022 года, Тимати с партнёрами [выкупил], но под названием Efac Iccug (Gucci Cafe, написанное задом наперёд). Помимо ресторанов и кафе, Тимати пытается развивать «несъедобные» бизнесы. В 2020 году рэпер зарегистрировал компании «Ракета» и «Ракета инвест». Он рассказывал, что планирует вкладываться в стартапы и новые продукты. Тимати рассказал, что купил 25% мобильного приложения для онлайн-шопинга StreamSale за $1 млн. В 2021 году «Ракета» показала убыток в 11,3 млн рублей, а «Ракета инвест» — прибыль в 26 000 рублей. Ряд бизнесов Тимати уже успел закрыться: это сеть автомоек Black Star Car Wash, фитнес-клуб Black Star Fitness в башне Mercury Tower Москвы-Сити, футбольный клуб Black Star Sport . Тимати отмечает, что сейчас все его бизнес-концепции строятся на идее «реального крутого импортозамещения». «Кто бы что ни говорил, но нам удалось конкурировать с мировыми брендами в сложных отраслях: шоу-бизнесе, индустрии развлечений и на рынке фастфуда. Я хочу применить этот опыт для развития отечественных стартапов», — утверждает он. В интервью ТАСС Тимати назвал уход компаний из России «окном возможности» для отечественного бизнеса. Он привёл в пример свой кейс со Stars Coffee. «Если для отъехавших окно закрылось, то для нас с Антоном (Пинский. — Прим. «Секрета») оно — наоборот — ещё шире открылось. Не случись исторически того, что произошло, вероятно, на рынок не вышло бы такое количество всевозможных активов, за которые можно было бы взяться», — сказал Юнусов. По последней оценке Forbes, доход Тимати от бизнеса, музыки и рекламы в 2021 году составил $10,4 млн. Отношения Тимати На «Фабрике звёзд» Тимати познакомился с дочерью украинского миллионера Александрой Чвиковой, известной как Алекса. Пара выпустила совместный трек «Когда ты рядом» и планировала свадьбу. Но через пару лет звёзды расстались. Причиной СМИ называли тусовочный образ жизни Тимати. После расставания с артисткой рэперу приписывали романы с Ксенией Собчак, Машей Малиновской и Викторией Боней. Также артиста видели в компании финалисток конкурсов красоты, в частности обладательницы титула «Мисс Россия 2009» Софии Рудьевой. «Я начал мечтать оставить после себя потомство. В свои 26 я, можно сказать, нагулялся. И решил, что к 30 годам пора и детьми обзавестись, — рассказывал Тимати в 2013 году. — Какая женщина будет рядом со мной, пока не знаю. Та, которая вытерпит, наверное. Самые долгие отношения в моей жизни длились четыре года — с Милой. Я называл её невестой, и думаю, мы бы поженились, если бы не расстались прошлым летом», — сокрушался артист. Речь идёт о светской львице Миле Волчек, с которой рэпер встречался с 2007 по 2012 год. Пара собиралась пожениться, но внезапно отношения распались. Позже Тимати рассказал , что сломал позвоночник и две недели провёл в больнице, врачи делали неутешительные прогнозы, а в это время Волчек собрала вещи и выехала из квартиры. В конце 2012 года Тимати познакомился с обладательницей титула «Вице-мисс Россия — 2012» Алёной Шишковой. Модель родила рэперу дочь Алису, однако официально брак пара не регистрировала, несмотря на то что Тимати неоднократно предлагал девушке оформить отношения. Когда Алисе исполнился год, пара рассталась. Причиной этому Шишкова называла измену рэпера с финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2014» Анастасией Решетовой. По версии модели, роман с новой пассией Тимати начал, когда Шишкова была беременна. Решетова же утверждает, что познакомилась с рэпером, когда его дочери было четыре месяца. Пара долго скрывала отношения. В 2019 году у них родился сын Ратмир. После этого пара рассталась. Решетова называла отношения с Тимати «нездоровыми». После расставания с Решетовой Тимати принял участие в шоу «Холостяк» на ТНТ. Его избранницей стала 22-летняя модель Екатерина Сафарова, коренная москвичка, переехавшая с родителями в Барселону. Однако роман быстро закончился. После этого рэпер встречался с 19-летней моделью из Киева Сашей Дони. Пара съездила несколько раз в отпуск, после чего отношения распались. В 2022 году Тимати начал встречаться с 19-летней моделью Валентиной Ивановой. В том же году СМИ приписывали Тимати роман с 24-летней арт-дилером Паулиной Фирстовой. Скандалы c участием Тимати На счету у рэпера, который за словом в карман не лезет, ряд громких скандалов. В 2012 году он поссорился с Филиппом Киркоровым. Поп-король возмутился критикой премии «Муз-ТВ» со стороны молодого рэпера. Тимати тогда написал в соцсетях: «При всём моём уважении к "Муз-ТВ" и к тому, что они всегда меня поддерживают, при всей красоте и масштабности данного мероприятия меня пугает неадекватность списка победителей в этом году!!! Как можно было не дать "Прорыв года" Ивану Дорну? "Клип года" и "Песню года" группе "Серебро", "Мама Люба" — 20 млн на YouTube. Про радио вообще молчу. "Хип-хоп" года — гр. "Бандерос"? Вы серьёзно? Этот год однозначно за Влади и Каста! Очень необъективно». Киркоров, получивший награды в номинациях «Лучшее концертное шоу» и «Лучшее видео», молчать не стал и высказался в ответ: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует проф. этика! Ок! Запомнил!» На такую критику рэпер отреагировал бурно: «И ещё, ты кого здесь уму-разуму учить собрался, чучело? Берега не путай, я не из твоей обоймы, запомни это!!! И ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!!!» После этого он записал трек «Ты кто такой? Давай, до свидания» и посвятил его Киркорову. Позже музыканты помирились и даже выпустили совместный клип «Последняя весна». Тимати снялся в клипе Киркорова «Цвет настроения синий», а Киркоров — в клипе Тимати и Крида «Цвет настроения чёрный». Этот эпизод в одном из интервью вспомнил ныне покойный рэпер Децл, с которым Тимати также успел испортить отношения. «Жёстко слитый Тиман решил доказать всему миру, что он что-то может. В итоге доказал, что он ничего не может. С Филиппом Киркоровым он помирился, потому что у Киркорова был юбилейный концерт в Кремле. Тиману очень хочется в Кремль, поближе к власть имущим. Он думает, что там все деньги. Но это очень опрометчиво, потому что власть меняется. Я считаю, что артисты не должны смешивать своё творчество с политикой. Все рэперы, кто поддержал в своё время Обаму, будут просто слиты во время правления Трампа», — высказался Децл. Несколько лет спустя Тимати снова раскритиковал «Муз-ТВ». На очередной премии Григорий Лепс заявил, что больше не будет принимать награды, а уступит дорогу молодым артистам. Тимати вдохновился речью коллеги и написал огромный пост, в котором вновь обратил внимание на низкую концентрацию молодёжи среди номинантов. Он также раскритиковал директора канала Армана Давлетярова. На что тот ответил, что канал целый год поддерживал Black Star. А вот когда помощь потребовалась каналу, ни Тимати, ни артистов лейбла «на мероприятиях канала не было видно. Зато были звонки перед объявлением номинантов», — укорил рэпера Давлетяров. Тимати, в свою очередь, назвал происходящее на премии «блевотиной», на что Давлетяров парировал, что «блевотина» — это «когда при встрече ты обнимаешь меня, жмёшь руку, а уходя, тихонечко "обсираешь", потому что не получил тарелку». Политическая позиция Тимати Тимати не скрывает свою приверженность власти, регулярно проявляя эту позицию и в творчестве, и в публичных заявлениях. Рэперу даже запретили въезд на Украину ещё до начала СВО. «Чтобы быть патриотом, нужно созреть мозгами. 5–6 лет назад я не был к этому готов, не видел потенциала своей страны. Смотрел через призму негатива: у нас всё плохо, у нас воруют. Но чтобы было хорошо, нужно задницу поднять и начать что-то делать. Да, мы поддерживаем нынешнюю власть. Я вижу, что ставка, которую я сделал на Владимира Владимировича, оправдалась абсолютно по всем показателям. Конечно, невозможно поменять в одночасье всю страну. Но есть хорошие предпосылки», — говорил Тимати в 2017 году. Музыкант неоднократно подчёркивал, что не получает финансирования за поддержку власти, делая это бескорыстно. При этом он говорит, что не откажется от субсидирования, если таковое предложат. «Я смотрю на команду Путина, на то, как он играет на международной политической арене. И гордость меня берёт. Я абсолютно искренне горжусь своим президентом. И дай бог ему здоровья, чтобы дальше нести этот непростой крест», — восхищался рэпер. Такая сверхсильная любовь к власти вышла Тимати боком . 7 сентября 2019 года рэпер ко Дню города в Москве вместе с коллегой по цеху Гуфом выпустил клип «Москва». Строка из трека «Хлопну бургер за здоровье Собянина » стала мемом. Всего за два дня видео побило рекорд по хейту в российском сегменте видеохостинга, набрав 1,4 млн дизлайков. Пользователи обвинили музыкантов в «заказухе». После этого Тимати клип удалил, назвав его «перебором», однако заявил, что это был подарок городу. После начала СВО Тимати поставил на место украинского музыканта Макса Барских. В марте 2022 года артист резко высказался против российских поклонников: «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из Восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло, что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — заявил Барских. «Посмотрел твоё обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно всё это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», — возмутился в ответ Тимати. После объявления в России частичной мобилизации рэпер обнаружился в Узбекистане. В соцсетях он опубликовал фото на фоне достопримечательностей Ташкента. За это его высмеяла Ксения Собчак. Она вспомнила, как Тимати критиковал Аллу Пугачёву, которая попросила объявить её иноагентом вслед за мужем. «Герой только Пугачёву стебать», — написала Собчак. После этого Тимати объявил, что готов участвовать в СВО, если получит повестку. По словам рэпера, он не паникует при мысли об этом. «Пока есть время, буду заниматься и развивать всевозможные проекты внутри страны, поднимая её ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать», — говорил он. Рэпер также ответил комментаторам, которые требовали от него отправляться в окопы, чтобы доказать патриотизм. «Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг родине отдать придётся рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Ещё раз: если будет нужна моя учётная специальность, то готов», — сказал Тимати. При этом ранее Тимати говорил, что оказался негодным для службы в армии из-за множества тату на теле. По его словам, если 50% и больше поверхности тела призывника покрыто татуировками, он считается психически не совсем здоровым и не годным к службе. «Я всегда считал армию лишней в своей жизни. Узнав такое решение медкомиссии, я со счастливой улыбкой пришёл домой. А мама мне сказала: “Вот видишь, хоть когда-то твои татуировки пригодились”», — рассказывал об этом Тимати. За что критикуют Тимати Тимати несколько раз обвиняли в продаже товаров с популярного китайского маркетплейса под видом своего бренда. Так, в 2019 году артист выпустил линейку одежды «Чёрная звезда», посвящённую армии России. Объявление о старте продаж он опубликовал в соцсетях. Один из подписчиков спросил, почему представленные модели схожи с теми, которые можно встретить на популярных площадках с дешёвыми китайскими товарами. Рэпер развёрнуто ответил фанату, используя ненормативную лексику. «Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам. И вместо того, чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще [придраться] до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте израильской армии. И им проще писать, что я потратил деньги министерства, продав им эти шорты. Они же не понимают, что это не госзаказ, а моя идея и мои деньги, вложенные в коллекцию. Писать [нечто отвратительное] в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, немногие. Плюс люди в ходе этих интернет-расследований забыли, что я — официальное рекламное лицо AliExpress. Сечёшь, о чём я?» — возмутился музыкант. Подобный случай произошёл, когда Тимати представил собственные беспроводные наушники Black Star за 7000 рублей. «Это не коллаб с известным брендом, это собственный продукт! Проверьте сами, соотношение цены и качества вас удивит», — заверял рэпер. Однако подписчики обнаружили сходство наушников с товаром на AliExpress за 2000 рублей. В пресс-службе музыкального лейбла Black Star открестились от плагиата, заявив, что продукт разработан в России. Обвиняют Тимати не только в плагиате вещей. Слушатели находят в некоторых его песнях поразительное сходство с зарубежными исполнителями. Так, в альбоме Black Star есть трек Zombie. Из-за него фанаты обвиняли певца в плагиате на трек Clipse — Mr. Me Too. Клип «Утёсов» на совместный трек с L’One напоминает поклонникам видеоряд Otis американских рэперов JAY Z и Kanye West. Слушатели отмечают , что схоже не только звучание, но и сюжетная линия. Интересные факты о Тимати В марте 2023 года Тимати показал новый автомобиль Lamborghini Veneno Roadster, приобретённый им за 725 млн рублей. В мире существует всего четыре экземпляра этой модели, один из них находится в музее Lamborghini. Тимати намерен построить культурно-образовательный центр в Таганском районе Москвы. Столичная градостроительно-земельная комиссия решила выделить его фирме «Ракета лимитед» земельный участок площадью 20 соток. На нём в течение пяти лет должно появиться здание высотой с пятиэтажный дом. Тимати назвали примером для подражания. По словам главы «Ветеранов России» Ильдара Рязепова, русский рэп должен воспитывать любовь к родине и здоровому образу жизни, поэтому примером для подражания можно назвать музыканта Тимура Юнусова. «Поёт довольно хорошие песни, выступает везде, поддерживает Вооружённые силы РФ, политику государства, не занимается расколом общества, вот пример для подражания», — заявил Рязепов. Тимати отблагодарил деньгами фаната за то, что тот подписался на него в соцсети «ВКонтакте» и стал миллионным фолловером. Рэпер перевёл парню 1 млн рублей. Тимати подарил маме элитный детский сад «Притяжение» в московском ЖК «Пресненский вал». По данным Telegram-канала Mash, он выкупил здание под детский сад и вложился в ремонт. Детским центром будет управлять фирма «Центр притяжения». Ей в равных долях владеют Симона Черноморская и Алисия Луковская.