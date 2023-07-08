На станции метро "Аэропорт Внуково" начали монтировать многоугольные панели

"Благодаря вводу нового участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино", "Аэропорт Внуково" и метромостом через реку Ликову улучшится транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Солнцевская линия была построена при участии специалистов "Мосинжпроекта", в ее составе действуют 12 станций - от "Делового центра" до "Рассказовки", - заключили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.