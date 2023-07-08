Собянин рассказал о благоустройстве трех участков парка «Яуза»
Благоустройство проходит на трех участках парка «Яуза»: в пойме реки Яузы вдоль ул. Сухонская и вдоль Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«В этом году работы проводим на трех участках: в пойме реки Яузы вдоль ул. Сухонская и вдоль Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук». Заканчиваем устройство эконастила - больше 1,6 км - вдоль реки Яузы. Сохраняем при этом природный ландшафт. На экотропах завершаем монтаж перил и специальной террасной доски. Три моста - части экомаршрута - полностью реконструировали. Два других - в работе», - написал он. Собянин добавил, что создаются беговой и прогулочные маршруты с разными покрытиями. Беговой - порядка 2,8 км - пройдет вдоль Олонецкого проезда. Прокладываются велодорожки вдоль ул. Сухонская. Велосипедный маршрут длиной 2,2 км будет отделен от основных пешеходных дорожек. Создаются новые и обновляются детские и спортивные площадки. Некоторые отремонтируют полностью. На отдельных заменят покрытие или элементы оборудования, где-то установят современные комплексы. На участке вдоль ул. Сухонская начали устройство спортивного кластера. В него войдут: универсальная спортплощадка, воркаут-зона, спортивно-гимнастический комплекс и отремонтированный существующий скейт-парк.
Мэр отметил, что проводится комплексное благоустройство парковой зоны Ростокинского акведука. Приводят в порядок дороги и тропинки, высаживают деревья и кустарники, обустраивают все необходимое для наружного освещения и видеонаблюдения. Кроме того, на участке вдоль ул. Северодвинская заработал дерт-парк. Это трасса для катания на BMX и горных велосипедах, где спортсмены выполняют различные трюки. Также приступили к первому этапу работ по благоустройству участка в поймах рек Чермянки и Яузы вдоль ул. Сельскохозяйственная. Обновляют и создают дорожки, детские и спортивные площадки, экотропы и места для отдыха. «Парк «Яуза» - уникальный экологический объект и крупнейший городской проект. Мы создаем его с 2016 года. Планируем, что в этом году работы будут выполнены на 80%», - заключил Собянин.