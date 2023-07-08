Собянин рассказал о благоустройстве трех участков парка «Яуза»

Благоустройство проходит на трех участках парка «Яуза»: в пойме реки Яузы вдоль ул. Сухонская и вдоль Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«В этом году работы проводим на трех участках: в пойме реки Яузы вдоль ул. Сухонская и вдоль Олонецкого проезда, в парке «Ростокинский акведук». Заканчиваем устройство эконастила - больше 1,6 км - вдоль реки Яузы. Сохраняем при этом природный ландшафт. На экотропах завершаем монтаж перил и специальной террасной доски. Три моста - части экомаршрута - полностью реконструировали. Два других - в работе», - написал он. Собянин добавил, что создаются беговой и прогулочные маршруты с разными покрытиями. Беговой - порядка 2,8 км - пройдет вдоль Олонецкого проезда. Прокладываются велодорожки вдоль ул. Сухонская. Велосипедный маршрут длиной 2,2 км будет отделен от основных пешеходных дорожек. Создаются новые и обновляются детские и спортивные площадки. Некоторые отремонтируют полностью. На отдельных заменят покрытие или элементы оборудования, где-то установят современные комплексы. На участке вдоль ул. Сухонская начали устройство спортивного кластера. В него войдут: универсальная спортплощадка, воркаут-зона, спортивно-гимнастический комплекс и отремонтированный существующий скейт-парк.