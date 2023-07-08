Собянин поблагодарил сотрудников транспортного комплекса за труд на благо миллионов жителей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного транспортного комплекса с профессиональным праздником - Днем московского транспорта. Об этом он написал в своем личном блоге.

«Работники Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, Центра организации дорожного движения, Московского паркинга и «Организатора перевозок», инспекторы МАДИ, железнодорожники, таксисты, сотрудники ГИБДД и УВД и многие другие работники транспортной системы Москвы - ежедневно вы обеспечиваете движение, а значит и жизнь огромного мегаполиса. Вы задаете его темп и ритм. Благодаря вам каждый из нас может работать, учиться, делать бизнес, отдыхать, развлекаться, встречаться и, конечно же, возвращаться домой. Спасибо вам за ваш труд на благо миллионов жителей нашего города!», - отметил мэр.

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Он подчеркнул, что в столичном метро минимальный интервал движения в часы пик составляет всего 90 сек. Также оно доступно - с приемлемой ценой за проезд, миллионами льготных пассажиров и рекордным количеством способов оплаты. Растущее - в этом году открыли крупнейшую в мире Большую кольцевую линию и строятся новые линии. Мэр добавил, что с 2010 года доля новых поездов метро выросла с 12 до 71%. Лучший показатель среди метрополитенов Европы и Америки. Почти семь лет работает Московское центральное кольцо, за этот небольшой срок оно стало одним из самых востребованных видов городского транспорта - более 550 тыс. поездок в день. Настоящим прорывом стало открытие наземного метро Московского центрального диаметра (МЦД). Город стал ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Московской области. В этом году планируется запустить еще две линии МЦД. В результате сеть наземного метро превысит 140 станций.

«Парк поездов МЦД - один из самых молодых в Европе. На первых двух диаметрах работает на 100% новый подвижной состав. Второе рождение переживает сегодня и наземный городской транспорт, прежде всего трамвай. В 2025 году планируем завершить обновление подвижного состава, но уже сегодня львиную долю вагонов составляют «Витязь Москва» - комфортные, низкопольные, оснащенные разъемами для зарядки гаджетов и системой Wi-Fi», - уточнил Собянин.

Мэр отметил, что развиваются автобусная и электробусная сети - около 900 маршрутов. В Москве курсируют только новые автобусы и 1,1 тыс. российских электробусов. В столице создана одна из самых выгодных и доступных систем такси, которой пользуются 1,7 млн пассажиров в сутки. Среднее время подачи такси составляет всего 4 минуты - один из лучших показателей в мире. В Москве сегодня крупнейший в мире парк каршеринга более 31 тыс. машин. На один автомобиль приходится пять поездок в сутки, что делает каршеринг реальной альтернативной использованию личного автомобиля. С этого года в столице возродили речной городской транспорт. С 20 июня круглогодичный регулярный маршрут по Москве-реке обслуживают первые в мире уникальные суда отечественного производства полностью на электрическом ходу. В Москве востребован и велосипед. Сегодня городской велопрокат насчитывает более 10 тыс. механических и электрических велосипедов. А количество арендных сессий за прошлый сезон составило 3 млн.