С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль «Дружба народов»

С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет масштабный фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». На протяжении четырех дней гости будут знакомиться с национальными культурами. Программа объединяет фестивали народного творчества и промыслов, театров, спорта, а также развлекательные мероприятия. Большинство из них бесплатные, а для участия в некоторых требуется предварительная регистрация.

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«Подготовили театральные и концертные программы, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки. Для детей — театральные постановки и мастер-классы. Так, например, они смогут поучаствовать в боях богатырей и поучиться игре на гуслях. Старшее поколение ждут на занятиях по рукоделию и рисованию, а также на выставках и на дегустациях блюд национальной кухни», — рассказал Сергей Собянин.

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Послушать национальную музыку и потанцевать

Главная сцена фестиваля «Дружба народов» расположится на площади Промышленности. Здесь 15 и 16 июля пройдут концерты. В субботу москвичи смогут приобщиться к разнообразию творчества коллективов стран СНГ. В 13:00 здесь состоится официальная церемония открытия фестиваля. В 14:00 зрителей ожидает программа «Фестивальный калейдоскоп». Ярким финалом вечера в 20:00 станет выступление певицы Варвары.

В воскресенье гостей ждет знакомство с богатейшей культурой народов России. С 14:00 до 16:00 ведущий и участники хореографического коллектива разучат со зрителями движения народных танцев. В 16:30 начнется концерт «Многоликая Россия». В завершение на 20:00 запланирован музыкальный коллаж «Колесо истории», в который войдут знаковые песни разных лет.

В этот же день с 12:00 до 18:00 рядом с выставочно-торговым центром Республики Армении будет проходить многонациональный праздник «Абрикос». Гостей ждет джазовый концерт, развлекательные программы для детей и другие интересные мероприятия. На протяжении всего мероприятия горожан будут угощать спелыми абрикосами, специально привезенными из Армении.

Посетить спектакли, экскурсии и лекции

С 14 по 16 июля в павильоне «Рабочий и колхозница» гостей ожидает обширная программа. 14 июля на 19:00 запланирован спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион». Создатель, режиссер и исполнитель — Георгий Иобадзе, лауреат многочисленных международных и российских фестивалей. Нужна регистрация.

15 июля в 20:00 состоится на концерт «POLE на крыше». На него необходимо зарегитрироваться.

16 июля в 15:00 куратор Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков прочтет лекцию «Дружба народов: реальность или имперский миф». Потребуется регистрация. В этот же день в 19:00 запланирована лекция историка архитектуры Айрата Багаутдинова «Национальное в архитектуре СССР». Нужна регистрация.

В Музее кино 13 и 14 июля в 15:00 пройдут встречи «Сказки в диафильмах». Посетители смогут узнать, что такое диафильмы, как они создавались, а также посмотреть некоторые из них. Вход свободный.

Музей славянской письменности «Слово» 13 июля в 16:00 проведет экскурсию и занятие по каллиграфии. Участники узнают, как сменяли друг друга древнерусские почерки, какими они были во время правления Ярослава Мудрого, Ивана Грозного и Петра Великого, как украшали книги и какие материалы использовали для письма в разные эпохи. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

14 июля в 17:00 состоится мастер-класс по исторической каллиграфии «Глаголица или кириллица?». Потребуется регистрация. 15 июля в 12:00 пройдет квиз «Созвездие народов России». Зарегистрироваться можно здесь.

15 и 16 июля в 16:00 для посетителей музея организуют тематическую экскурсию «Как письменность народы объединила». Они узнают, как кириллица выходила за пределы Руси, какие народы пользовались и пользуются ей до сих пор. Нужно предварительно зарегистрироваться. В эти же дни в 18:30 на обзорной экскурсии «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней» гости познакомятся с основными вехами истории письменности на Руси. Им расскажут о первых алфавитах — кириллице и глаголице — и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Для участия в экскурсии требуется регистрация.

В Театре сказок в рамках праздника «Абрикос» 16 июля в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 будут показывать детский кукольный спектакль «У пирующего всегда будет пир» по мотивам русских, армянских сказок и одноименной сказке Ованеса Туманяна. Сеансы проведут на русском и армянском языках. Нужна регистрация.

Познакомиться с народным творчеством

С 13 по 16 июля в выставочно-торговом центре Республики Казахстан (павильон № 11) пройдет фестиваль народного творчества и моды «Узоры». Посетителей также ждут лекции и творческие мастер-классы представителей. Перед павильоном будет работать ярмарка народных промыслов.

Кроме того, состоится благотворительная акция «От сердца к сердцу». Каждый посетитель сможет нарисовать сердце с узором и орнаментом своей страны.

Присоединиться к спортивной программе

На 15 июля запланирован футбольный турнир «Абрикосовый мяч», финалисты которого 16 июля примут участие в Кубке дружбы. Также в выходные состоятся соревнования по шахматам и нардам.

15 июля в 12:30 и 16 июля в 12:00 на выводном круге Центра национальных конных традиций запланированы соревнования по хоббихорсингу с элементами национальных конных дисциплин. 15 июля в 16:00 выступят лучшие всадники Кремлевской школы верховой езды с программой «Национальные конные традиции народов мира». Спортсмены покажут мастерство в самых ярких видах конного спорта: джигитовке, тентпеггинге и конной стрельбе из лука. 16 июля в 16:00 пройдет открытая тренировка всадников Кремлевской школы верховой езды.

Поучаствовать в театральной постановке и мастер-классах

13 июля в 18:00 «Детское посольство» покажет историческую театрально-художественную постановку «Путешествие в Древнюю Русь». Гости окунутся в жизнь, культуру и быт предков, увидят настоящее сражение богатырей, а также смогут сами поучаствовать в боях, встанут в большой хоровод и споют русские песни. Также на празднике можно будет узнать, как делают гусли, и взять урок игры на этом инструменте. Необходима предварительная регистрация.

15 июня с 12:00 до 15:00 для гостей пройдет обширная программа «Посольская дача». Юных посетителей ждут на мастер-классах по художественной росписи, кулинарии, аквагриму и плетению косичек. В 14:00 здесь представят музыкальный спектакль «Тайна заколдованной принцессы».

Центры московского долголетия приглашают посетить танцплощадку парка «Останкино» 13 июля с 11:00 до 14:30. Для гостей подготовлены мастер-классы по рукоделию и рисованию, выставка кукол и дегустация блюд национальной кухни. Также здесь состоится лекция клуба путешественников.

На площадке у экспозиции карьерного самосвала БелАЗ 15 и 16 июля с 14:00 до 20:00 будет работать фотозона с качелями. Специалисты также помогут всем желающим осмотреть машину поближе, в том числе забраться в кабину водителя.

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