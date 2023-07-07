Назван самый безопасный округ Москвы по движению на дорогах

— Хочется отметить, что в связи со спецификой дорог в ТиНАО погибших и пострадавших в авариях в этом округе больше, чем в округах — рекордсменах по количеству ДТП. Это говорит о том, что водители в Новой Москве чаще выбирают скорость, не соответствующую актуальной дорожной обстановке, и это приводит к более тяжким последствиям, — отметил Быков.