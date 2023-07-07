Назван самый безопасный округ Москвы по движению на дорогах
За 2023 год меньше всего ДТП в столице произошло на дорогах Зеленограда. Об этом на пресс-конференции, которая прошла в редакции «Вечерней Москвы» в пятницу, 7 июля, сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Александр Быков.
По его словам, из 3005 аварий, зафиксированных в Москве, в ЗелАО произошли только 52. В них погибли четыре человека, еще 53 получили ранения. На втором месте оказались Троицкий и Новомосковский административные округа. На их территории зарегистрировали 130 ДТП, которые унесли жизни 15 человек. Еще 143 получили различные травмы.
— Хочется отметить, что в связи со спецификой дорог в ТиНАО погибших и пострадавших в авариях в этом округе больше, чем в округах — рекордсменах по количеству ДТП. Это говорит о том, что водители в Новой Москве чаще выбирают скорость, не соответствующую актуальной дорожной обстановке, и это приводит к более тяжким последствиям, — отметил Быков.
Ранее на пресс-конференции ГИБДД назвали округа Москвы, в которых аварии случаются чаще всего.
В целом по городу был отмечен рост аварийности по сравнению с 2022 годом: за аналогичный период зафиксировано 3003 аварии. При этом число погибших на дорогах сократилось на два человека.