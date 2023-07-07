Собянин рассказал об улучшении экологии в Москве

Власти Москвы реализовали ряд проектов на юго-востоке столицы, которые благоприятно повлияли на экологическую обстановку. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«За последние годы мы реализовали на Юго-Востоке несколько масштабных проектов, которые радикально улучшили экологию округа, да и всей Москвы и прилегающих районов Подмосковья», — заявил глава столицы.

Он подчеркнул, что ранее Юго-Восточный округ считался неблагополучным с экологической точки зрения, но теперь ситуация изменилась.

Собянин отметил, что в рамках проектов рекультивировали две крупные свалки отходов и провели реконструкцию Люберецких очистных сооружений, обслуживающих половину Москвы. Очистные сооружения в Печатниках также реконструировали, а на месте свалки в этом районе расположили парк и картодром. С помощью мероприятий по улучшению экологической обстановки в Капотне удалось добиться прекращения сбросов в Москву-реку и полностью рекультивировать землю.