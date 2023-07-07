В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 7 июля, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты семи воздушных судов, восемь авиарейсов отменили. В Домодедово задержали четыре рейса, один — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли три рейса.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.