Около тысячи пар планируют заключить брак в Москве в День семьи, любви и верности

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте поздравил москвичей с наступающим Днем семьи, любви и верности и рассказал о площадках столицы для регистрации брака.

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«Завтра - День семьи, любви и верности. Самый романтичный праздник лета. Многие влюбленные выбирают эту дату, чтобы создать семью. И нынешний год не исключение, в эту субботу в московские загсы и дворцы бракосочетания придут около тысячи пар. Решил рассказать о том, что мы делаем для того, чтобы день свадьбы стал по-настоящему прекрасным и запоминающимся для молодоженов и их гостей», - написал Собянин.

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По его словам, в этом году был запущен уже пятый сезон проекта «Новые адреса счастья» - выездная регистрация брака в 30 с лишним локациях по всей Москве: от старинных усадеб до небоскребов «Москва-Сити».

«Список адресов счастья постоянно растет. Недавно в него вошли речные трамвайчики, оперный дом музея-заповедника «Царицыно», гостиница «Ленинградская» и колесо обозрения «Солнце Москвы». А одна из самых необычных церемоний состоялась в вагоне во время движения поезда на открытии Большой кольцевой линии метро», - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что всего же за это время на выездных площадках поженились более 40 тыс. пар.

«Впрочем, и классические дворцы бракосочетаний по-прежнему не менее популярны. Самый известный Дворец бракосочетания №1 - Грибоедовский ЗАГС - с июня по сентябрь в выходные переходит на круглосуточный режим. В 2022 году во Дворце бракосочетания №1 зарегистрировано самое большое количество браков за его 60-летнюю историю - 8 тыс. 146», - написал Собянин.

Также был капитально отремонтирован популярный Дворец бракосочетания №4 на ул. Бутырская. Завершился ремонт в Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС. И в 2022 года был открыт Дворец бракосочетания в Южном Бутово. Здесь уже успели пожениться более 1,5 тыс. пар.

Помимо этого, те, кто не желает превращать регистрацию брака в торжество, могут расписаться в любом центре госуслуг «Мои документы».

«В День семьи, любви и верности мы чествуем не только молодоженов, но и пары, живущие в любви и согласии уже много-много лет. В Москве таких немало. В 2022 году юбилеи семейной жизни отметили более 21,6 тыс. пар, проживших вместе 50, 55, 60, 65 и 70 лет! В 2023 году юбилярами уже стали больше 7,7 тыс. пар. В годовщину свадьбы они могут прийти во Дворец бракосочетания и заново пережить церемонию, которая стала отсчетом их семейного счастья», - отметил мэр.

Оформить единовременную выплату к юбилею с июня 2019 года можно в центрах госуслуг. Размер выплаты - от 25 тыс. 250 до 37 тыс. 873 руб. в зависимости от юбилейной даты.