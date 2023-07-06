В Москве восстановили 22 памятника архитектуры по программе "1 рубль за квадратный метр"

Более 20 памятников архитектуры было восстановлено в Москве за 10 лет благодаря программе "1 рубль за квадратный метр". Об этом в четверг написал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Реставрация исторических зданий - дело сложное и затратное. Инвестиции в эту сферу - удел энтузиастов, по-настоящему влюбленных в старину. Но и им часто требуется серьезная поддержка. За 10 лет эта программа ("1 рубль за квадратный метр в год" - прим. ТАСС) позволила спасти от гибели и вернуть москвичам 22 памятника архитектуры", - написал мэр.

Он отметил, что в число отреставрированных объектов входят: жилой дом купца Николая Баулина XIX века, чугунный павильон трамвайной остановки, городская усадьба Андрея Сытина, особняк Московской межевой канцелярии и другие здания.

Собянин добавил, что от реализации этой реставрационной программы пользу получает город и бизнес. Инвесторы получают здания для ведения бизнеса с удобной локацией и богатой историей, а город спасает особняки от разрушения.