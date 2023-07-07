На Московском урбанистическом форуме покажут главные мегапроекты столицы

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в концертном зале «Зарядье» появится выставочное пространство «Город для каждого», где покажут главные мегапроекты столицы. Об этом Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Будет представлено десять мегапроектов, отражающих градостроительные достижения Москвы, а также те перспективы, которые ожидают столицу в ближайшие годы», — рассказал Бочкарев.

В выставочном пространстве разместят стенды и инсталляции, посвященные самым масштабным градостроительным достижениям за последнее десятилетие. Так, «Москва — город-курорт!» познакомит посетителей с реконструкцией территорий Северного и Южного речных вокзалов и Южного порта, а на интерактивном стенде «Реновация» покажут трансформацию жилищного фонда столицы.

Часть экспозиции будет представлена в виде симуляторов виртуальной реальности и VR-аттракционов — с их помощью можно будет изучить развитие спортивной инфраструктуры Москвы и ознакомиться с другими проектами транспортной системы.

Помимо этого, в парке Зарядье проведут лекции об искусстве и моде, кинопоказы, спортивные тренировки и различные мастер-классы. Также на площадке пройдут мероприятия деловой программы.