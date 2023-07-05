От органа до электроники: в столице пройдет фестиваль «Новая классика»

В этом году программа приурочена к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

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В парке «Зарядье» пройдет второй фестиваль «Новая классика». Концерты состоятся в большом и малом амфитеатрах. Музыканты представят более 70 произведений в традиционных и авторских аранжировках, в том числе с использованием современных технологий.

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«Программа приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Под открытым небом в “Зарядье” выступят больше 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли», — рассказала НатаНаталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Фестиваль откроется 8 июля в большом амфитеатре. На концерте прозвучат знаменитые произведения Сергея Рахманинова в новой аранжировке. Их исполнит лауреат международных конкурсов пианист Игорь Яковенко вместе со струнным квартетом. В этот же день на сцене выступит Владимир Мартынов с оркестром Opus Posth Татьяны Гринденко. Мелодии в исполнении коллектива можно услышать в популярных советских и российских фильмах, например в картинах «Юность Петра» и «Михайло Ломоносов».

9 июля в большом амфитеатре гости смогут увидеть спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе «Мой Себастьян» режиссера Петра Главатских. Роль жены композитора Анны Магдалены исполнит Елизавета Арзамасова. Ее героиня расскажет о Бахе как о муже, отце, семьянине. Постановку будет сопровождать аккомпанемент детского хора «Радуга» и органная музыка.

В тот же день в амфитеатре покажут спектакль «Аскет», премьера которого состоялась в 2022 году. День завершит выступление первого симфонического ансамбля под руководством Петра Айду, пианиста и преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

На протяжении этих двух дней в малом амфитеатре будет работать музыкальная лаборатория Николая Попова — композитора, педагога, директора научно-творческого центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Участники проекта исполнят сочинения современных российских и зарубежных композиторов, в которых традиционные инструменты взаимодействуют с электроникой, видеорядом и светом. На площадках также выступят и другие артисты.