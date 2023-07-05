Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы , передает в среду корреспондент ТАСС.

Кандидат от московского городского регионального отделения "Единой России" предоставил нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве, а также иные необходимые документы. В ближайшее время Мосгоризбиркомом должно быть принято решение по вопросу регистрации кандидата.