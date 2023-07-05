Объекту культурного наследия в районе Якиманка вернут исторический облик

Незаконную пристройку к жилому корпусу, входящему в комплекс Дома правительства, признали самостроем и снесут по решению суда.

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Двухэтажная пристройка к историческому зданию на улице Серафимовича — знаменитому Дому на набережной — признана самостроем. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Как установила судебная строительно-техническая экспертиза, в здании провели реконструкцию арки. При этом земельный участок для этого не предоставлялся, разрешение Мосгорнаследия не выдавалось.

«У жилого корпуса, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионального значения — комплекса Дома правительства, была незаконно возведена двухэтажная пристройка площадью 126 квадратных метров. Объект не соответствует строительным нормам и правилам, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан. По решению Замоскворецкого суда Москвы пристройка будет демонтирована», — рассказал Максим Гаман.

На демонтаж ответчику отводится один месяц, в противном случае город сам ликвидирует постройку, а все расходы возложит на предпринимателей.

Объекты самовольного строительства портят архитектурный облик города, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, так как часто возводятся без разрешительной документации, с нарушениями строительных норм и правил. Госинспекция по недвижимости выявляет незаконные объекты, а Департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе выявленного самостроя.

Любые работы в объектах культурного наследия подлежат обязательному согласованию с Мосгорнаследием.

Дом правительства, построенный в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана, представляет собой замкнутый квартал, в который входят жилые дома, магазин, кинотеатр, Театр эстрады. Все эти здания конструктивно связаны между собой.