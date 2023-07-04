Более тысячи экспонатов пополнили фонды Музея Победы за полгода

В первом полугодии 2023 года в фонды Музея Победы поступило свыше тысячи экспонатов. Количество раритетов, переданных в дар музею, возросло по сравнению с прошлым годом – с января по июнь 2022-го фонды музея пополнились на 825 музейных предметов.

«В фондах Музея Победы насчитывается более 380 тысяч предметов, и количество раритетов постоянно растет. В основном в дар музею передают свои семейные реликвии потомки участников Великой Отечественной войны», - рассказал главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

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Среди новых поступлений — фотографии, документы, письма, личные вещи героев войны. Так, одну из самых больших личных коллекций в Музей Победы передала москвичка Марина Шмелева. Это более 120 материалов - комплекс документов, фотографий, воспоминаний, фронтовых писем ее отца, командира минометного расчета 19-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени И.В. Панфилова сержанта Виктора Шмелева.

Одно из самых значимых пожертвований сделала вдова народного артиста СССР Василия Ланового Ирина Купченко. Она передала в дар Музею Победы коллекцию сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшего актеру, в том числе пистолет Макарова, которым артист был награжден в 2004 году, о чем свидетельствует памятная гравировка от Министра обороны России.

Всего же с января 2023 года в фонды музея поступил 1051 предмет. Среди них - 311 газет периода Великой Отечественной войны, 145 фотографий, 132 фронтовых письма, 120 предметов военного быта, 32 наградных документа.

«Несомненный интерес вызывают фронтовые письма и фотографии военного летчика Михаила Русова. Ровно три года – до самого освобождения концлагеря – он был узником Бухенвальда», - отмечает главный хранитель Музея Победы. Материалы в музей передала внучка фронтовика Мария Федорова.

Кроме того, фонды музея пополнились предметами одежды и амуниции предвоенного и военного периода, нагрудными знаками, находками с мест боев. Среди поступлений и печатные издания – листовки, открытки, книги. Так, в коллекцию музея поступили яркие примеры нацистской пропаганды периода Второй мировой войны - листовки «Англия горит!», «Открытое письмо русских добровольцев», «Немецкий и русский врач спасают жизнь красноармейцу» и др., а также книги и журналы на немецком языке 1930-1940-х годов.