В годовщину Курской битвы в Музее Победы пройдет встреча с участником сражения
5 июля в стенах Музея Победы пройдет выставка «Закат Цитадели», в рамках которой пройдет встреча с ветераном Великой отечественной войны (ВОВ) Василием Прониным. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея во вторник, 4 июля.
Экспозиция включит в себя раритеты из фондов Музея Победы, а также найденные поисковым объединением «Витязь» предметы.
Кроме того, на мультимедийных экранах будут продемонстрированы архивные фотографии и документы.
После церемонии открытия выставки пройдет встреча с участником Курской битвы, ветераном ВОВ Василием Прониным. Также посетителям покажут фильм из цикла «Моя война», съемки которого проходили в стенах Музея Победы.
В тот же день стартует международная акция «Сад памяти». В мероприятии примут участие вице-премьер России Виктория Абрамченко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко и многие другие.