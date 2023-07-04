В годовщину Курской битвы в Музее Победы пройдет встреча с участником сражения

5 июля в стенах Музея Победы пройдет выставка «Закат Цитадели», в рамках которой пройдет встреча с ветераном Великой отечественной войны (ВОВ) Василием Прониным. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея во вторник, 4 июля.

Экспозиция включит в себя раритеты из фондов Музея Победы, а также найденные поисковым объединением «Витязь» предметы.

Кроме того, на мультимедийных экранах будут продемонстрированы архивные фотографии и документы.

После церемонии открытия выставки пройдет встреча с участником Курской битвы, ветераном ВОВ Василием Прониным. Также посетителям покажут фильм из цикла «Моя война», съемки которого проходили в стенах Музея Победы.