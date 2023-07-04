Сергей Собянин сообщил о планах реабилитации парка «Кузьминки»
В столице восстановят парк «Кузьминки». Об этом во вторник, 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— «Кузьминки» один из красивейших парков нашего города. Как и большинство таких крупных парков состоит из особо охраняемой природной территории, которая ближе к МКАД. Может, там ничего и не надо делать за исключением реабилитации. Но то, что находится в срединной части, требует серьезного подхода, — сказал он.
По его словам, раньше столичные власти не могли заняться этим вопросом глубинно, поскольку значительная часть территории парка была федеральная. Но сейчас ситуация изменилась: специалисты там благоустроят территорию парка, а также проведут расчистку и работы по устройству. Планируется, что реабилитация парка завершится в 2023 году, написал Собянин в своем личном блоге.
Накануне мэр заявил, что благоустройство территории возле прудов-регуляторов в районе Марьино продолжается. По словам главы города, работы по восстановлению и улучшению 16 прудов в Марьине станут одним из главных проектов создания качественной городской среды.