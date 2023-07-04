Собянин сообщил о планах реабилитации парка «Кузьминки»

— «Кузьминки» один из красивейших парков нашего города. Как и большинство таких крупных парков состоит из особо охраняемой природной территории, которая ближе к МКАД. Может, там ничего и не надо делать за исключением реабилитации. Но то, что находится в срединной части, требует серьезного подхода, — сказал он.