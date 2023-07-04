Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

«Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры», — сказано в публикации на официальном сайте главы Москвы.

Уточняется, что финансы, выделенные из городского бюджета, направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей — в том числе беспилотников.