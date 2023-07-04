В детских технопарках Москвы проведут ток-шоу «100 вопросов взрослому»

На платформе детских технопарков столицы пройдет ток-шоу «100 вопросов взрослому», где дети смогут пообщаться с выдающимися российскими деятелями. Об этом Москвы.

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«Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Шоу будет проходить в онлайн-формате. В первой встрече примет участие генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев — он расскажет о новых мультсериалах, кинопремьерах и о том, какие анимационные фильмы выпустит киностудия в ближайшее время.

Эфир состоится 6 июля в 17:00, для участия необходима регистрация. Чтобы задать вопрос гостю программы, надо подписаться на группу проекта в социальной сети «ВКонтакте» и заранее прислать вопрос в сообщении. Авторы самых интересных вопросов получат призы — экскурсию на киностудию, посещение мультимедийного центра «Союзмультпарк» и сувениры от детских технопарков.