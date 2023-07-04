Новая площадка "Музейный" сети "Москино" откроется в Москве 6 июля

Новый кинотеатр "Музейный" сети "Москино" откроется в столице 6 июля по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, строение 7 – рядом с Музеем Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что в новом культурном пространстве зрители смогут познакомиться с лучшими образцами мирового кинематографа и авторскими новинками. В зале на 90 мест будут показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров, а также артхаусное и фестивальное кино.

Перед показом каждой картины для зрителей будут выступать со вступительным словом кинокритики и исследователи истории кинематографа.

"На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов", – сообщила гендиректор сети "Москино" Наталья Мокрицкая.

Она добавила, что на площадке будут работать два киноклуба, которые будут посвящены авторским фильмам и картинам советского золотого века кино.

На открытии в кинотеатре будут показывать трижды оскароносную нуар-драму американского режиссера Билли Уайлдера "Сансет бульвар". Показ начнется в 19:00, билеты можно купить на сайте "Москино".

Ранее сообщалось, что на центральной площади парка "Северное Тушино" заработала бесплатная фотовыставка "Маяковский. Стиль. Имидж. Личность". Ее подготовил Государственный музей В. В. Маяковского, она приурочена к 130-летию поэта.