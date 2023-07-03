В Москве за счет простой переразметки свежего асфальта удалось добавить новые полосы

Особенно заметен эффект от переразметки на юго-западе. Мичуринский проспект в сторону области - четырехполосный. По трем едут частные авто, по четвертой, выделенной, - общественный транспорт. После метро "Раменки" количество рядов уменьшалось до трех - слишком тут плотная застройка. Аналитика ЦОДД показала, что можно просто сузить ряды, и за счет этого добавится полоса. Проспект, по подсчетам работников центра, удастся разгрузить на 30-35 процентов. Новая разметка уже наносится, а в ближайшее время на Мичуринском перенастроят светофоры.