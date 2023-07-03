В Москве за счет простой переразметки свежего асфальта удалось добавить новые полосы
Сезонный ремонт дорог в Москве неожиданно помог решить проблему "бутылочных горлышек", когда на вылетных магистралях внезапно уменьшалось количество рядов. Как рассказал начальник управления ЦОДД Андрей Мухортиков, за счет простой переразметки свежего асфальта удалось добавить новые полосы.
Особенно заметен эффект от переразметки на юго-западе. Мичуринский проспект в сторону области - четырехполосный. По трем едут частные авто, по четвертой, выделенной, - общественный транспорт. После метро "Раменки" количество рядов уменьшалось до трех - слишком тут плотная застройка. Аналитика ЦОДД показала, что можно просто сузить ряды, и за счет этого добавится полоса. Проспект, по подсчетам работников центра, удастся разгрузить на 30-35 процентов. Новая разметка уже наносится, а в ближайшее время на Мичуринском перенастроят светофоры.
Андрей Мухортиков отметил, что это не первый подобный проект ЦОДД. Ранее таким же способом на шести участках МКАД добавили важную шестую полосу. Например, дополнительный ряд появился от Лермонтовского проспекта до Косинского шоссе, от улицы Маршала Катукова до съезда к метро "Мякинино". На ТТК переразметка дала новые ряды на пяти участках - в чаcтности, появился удобный съезд на Лефортовскую набережную.