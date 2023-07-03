В Москве на ВДНХ стартуют "Литературные среды" журфака МГУ

Цикл лекций журфака МГУ "Литературные среды" стартует на ВДНХ с 5 июля, лекции будут посвящены лучшим книгам о Второй мировой войне и нацизме и многому другому. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Отмечается, что гости ВДНХ узнают об истории дружбы писателей, ложной репутации, создаваемой Волошину и Булгакову прижизненной критикой, и их посмертной судьбе. Одной из главных тем лекции станут многие переклички между произведениями Волошина и Булгакова: позиция гуманизма и одиночество "среди враждебных ратей", соотнесение событий в России с русской и мировой историей, обращение к образам и мотивам Библии, а также к творчеству русских писателей XIX века. Слушатели узнают о том, как складывалась прижизненная и посмертная литературная судьба Волошина и Булгакова.