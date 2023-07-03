Жаркое лето: где в Москве расположены пляжные зоны

Жаркое лето пророчат россиянам синоптики. Спасти от зноя жителей мегаполиса призваны зоны отдыха у воды. Где можно принять водные процедуры, расскажет «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Летний отдых играет огромное значение для здоровья человека. И в городе много делается для того, чтобы его жители смогли взять от теплого времени года по максимуму. Так, к открытию купального сезона в столице подготовили 136 зон отдыха у воды, 13 из которых с возможностью купания, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Отметим, что пляжи, обустроенные городом, работают бесплатно. И на каждом из них несут службу спасатели.

Видео дня

С водными процедурами

Огромный пейзажный парк «Головинские пруды» просто создан природой для пляжного отдыха. Почти половину его территории, которая без малого составляет около 45 гектаров, занимают три пруда: Большой, Малый и Верхний. Летом парковая территория пользуется заслуженной популярностью: здесь открывает сезон лодочная станция, есть навесы от солнца, да и любители рыбалки на улов не жалуются. Появление же в прошлом году оборудованного пляжа только увеличило число поклонников этого уникального места, где история города гармонично соседствует с красотой природы.

Компанию «Головинским прудам» в Северном округе столицы составляют песчаные пляжи «Динамо», «Левобережный» и Большого садового пруда.

Две зоны отдыха с купанием — «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» — подготовлены на северо-западе столицы. В этих заповедных территориях прекрасно все, начиная с названия. Его, кстати, относят еще к ХVII веку. Большие пляжные территории в окружении живописных парков не пустуют. Особенно нравятся они семьям с детьми, для которых огорожены специальные мелкие участки для принятия водных процедур. Отметим, что до зоны отдыха «Серебряный бор-3» от станции метро «Полежаевская» в летний период работает маршрут автобусов № 390.

В Восточном административном округе оборудованы зоны отдыха с купанием «Озеро Белое» и «Путяевский пруд № 1».

Каскад из шести прудов, один из которых — Путяевский, — приспособлен под зону отдыха с купанием, располагается в парке «Сокольники». Зона для плавания огорожена буйками, а для малышей выделено место для купания.

На западе города на одноименном озере в окружении сосен и берез расположилась зона отдыха «Мещерское». Место подкупает своей атмосферой. Для удобства передвижения территорию оборудовали деревянным настилом. Из инфраструктуры следует упомянуть о спортивной площадке, беседках и питьевом фонтанчике.

Прогулку в благоустроенном Тропаревском парке, который находится в Юго-Западном административном округе, вполне можно разнообразить отдыхом на пляже «Тропарево». Зона отдыха с купанием считается ее завсегдатаями лучшей в городе по обустройству.

Три зоны отдыха с купанием ежегодно открывают в Зеленограде: это «Большой городской пруд», «Школьное озеро» и «Черное озеро».

В пойме реки Сходни располагается самый большой водоем округа площадью около 10 гектаров. Оборудованный пляж пользуется заслуженной популярностью. Более 100 лет назад в Зеленограде появилось искусственное Школьное озеро. Сегодня это красивое место отдыха с чистой водой и не менее чистым воздухом.

Еще один водоем приятно удивит каждого, кто в первый раз приедет сюда отдохнуть. В лесу под пение птиц предстает Черное озеро. Вода его действительно темная. Такой оттенок она приобретает из-за торфяного дна, что совершенно не сказывается на ее чистоте. Плавать в озере можно.

Под контролем

К зонам отдыха с купанием предъявляются определенные требования. Во-первых, накануне сезона водолазы проводят тщательную очистку дна водоемов. Во-вторых, следует обращать внимание на таблички, разрешающие купаться или нет. Второй вариант может быть выставлен городскими службами, например, из-за несоответствующего качества воды, которое на протяжении всего сезона отслеживает Управление Роспотребнадзора по Москве. При обследовании зон отдыха проводится отбор проб воды в местах купания, а также песка пляжей, детских и спортивных площадок. В случае неудовлетворительных проб воды дается предписание о запрете купания. Так, на момент подписания номера только 9 из 13 зон отдыха с купанием отвечают нормам безопасности и приняты к эксплуатации. Это — Путяевский пруд, пляж «Динамо», Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное и Черное озера.

На всех городских пляжах есть душевые, кабинки для переодевания, туалеты, детские и спортивные площадки, работают пункты проката спортивного инвентаря и лодок. Обязательно наличие медицинского и спасательного пунктов.

Путяевский пруд № 1, 4-й Лучевой просек

Входит в каскад из шести прудов, расположенных в парке Сокольники. Зона для плавания огорожена буйками, а для малышей выделено специальное пространство.

Серебряный бор-2 ул. Таманская, 44

Живописный сосновый бор окружает территорию песчаного пляжа. Игровые зоны для детей и огороженный «лягушатник» делают отдых безопасным Черное озеро Зеленоград, 6-й мкр Вода озера темная. Такой оттенок она приобретает из-за торфяного дна, что не сказывается на чистоте. На пляже есть все для отдыха: туалеты, кабинки для переодевания и шезлонги.

Большой городской пруд Зеленоград, ал. Озерная, 2

Самый большой водоем Зеленограда. Пруд находится на территории Парка Победы, что, с одной стороны, обеспечивает зоне отдыха защиту от дорог, а с другой — дает дополнительную инфраструктуру для отдыха. Например, спортивные и детские площадки.

Серебряный бор-3 ул. Таманская, вл. 111

Покрытие пляжа — песок в сочетании с подстриженной травой. До зоны отдыха ходит сезонный маршрут автобуса № 390.

Школьное озеро Зеленоград, 10-й мкр

Дно озера, как и пляж, — песчаное. Есть вся необходимая инфраструктура.

Динамо Ленинградское шоссе, 39

Пляж с белым песком. По территории удобно передвигаться по деревянным настилам. Оборудованы спортплощадки.

Головинские пруды 1-й Лихачевский пер., 6–8

Новый обустроенный песочный пляж. Есть навесы от солнца. Работает лодочная станция.

Мещерское ул. Воскресенская, 5–31

Пляж у кромки воды — песочный. Для удобства передвижения территорию оборудовали деревянным настилом. Из инфраструктуры следует упомянуть о спортивной площадке, беседках, биотуалетах и питьевом фонтанчике.

Тропарево ул. Академика Виноградова, 1

Зона отдыха является частью Тропаревского парка. Здесь много спортивных площадок, включая парковые, есть прокат водного транспорта, кафе.

Левобережный ул. Левобережная, 10