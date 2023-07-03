Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережных столицы

Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства столицы, реализуемая в последние годы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

«Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 километров. Огромное богатство, которое должно служить всем жителям нашего города», — отметил глава столицы.

Он подчеркнул, что еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта и были практически недоступны для пешеходов, а значительная часть прибрежных территорий представляла собой неблагоустроенные берега.

Собянин уточнил, что за последние годы городские власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. При этом, по утверждению мэра, в ближайшие пять лет предстоит провести не меньший объем работы.