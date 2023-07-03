Для учащихся Москвы в июле пройдут виртуальные экскурсии в музеи страны

"Онлайн-встреча, которую проведет Музей морского флота 20 июля, будет посвящена женщинам-морякам. Участники послушают истории об Анне Щетининой, первой в мире женщине-капитане, подвигах работниц морской и речной отрасли во время Великой Отечественной войны и тех, кто служит сегодня на ледоколах "Атомфлота". А 28 июля учащиеся смогут посетить Белорусский государственный музей народной архитектуры и познакомиться с экспозицией музея "Поднепровье". Во время виртуальной экскурсии они увидят уникальную православную Спасо-Преображенскую церковь XVIII века, погреб для хранения продуктов, а также побывают в усадьбах деревень Волево и Бракова Слобода", - добавили в департаменте.