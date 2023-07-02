Завершен капитальный ремонт детской музыкальной школы на улице Марии Ульяновой

В столичном Ломоносовском районе окончены работы по капитальному ремонту детской музыкальной школы. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Мельников.

— В ходе капитального ремонта оборудовали вентилируемый фасад с утеплением площадью 917 квадратных метров, — отметил он.

Школа находится по адресу улица Марии Ульяновой, дом 29а. По словам главы ведомства, специалисты провели кровельные работы, заменили металлические конструкции, усилили дверные и оконные проемы. Также заменили системы электроснабжения, отопления и водоснабжение. Были обновлены входные группы для маломобильных учащихся.

Особое внимание специалисты уделили звукоизоляции. Необходимые работы провели с помощью акустических потолков, а в стенах разместили звукопоглощающие панели.

Во дворе школы оборудовали площадку и сцену. В теплое время года здесь можно будет проводить концерты и другие мероприятия. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили, пишет официальный сайт мэра Москвы.