Активисты проекта «Московское долголетие» украсили город цветами

Лучшие цветоводы проекта, которые посещают занятия по ландшафтному дизайну и клубы по садоводству, создали композицию в виде буквы «М».

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В столице прошел фестиваль цветов, посвященный открытию в городе 15 новых центров московского долголетия. Более тысячи москвичей старшего поколения создали авторские клумбы в центрах московского долголетия, а также высадили цветочную композицию на Красной площади.

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«Фестиваль цветов стал частью большого событийного календаря летнего сезона “Московского долголетия” и позволил не только создать настроение садоводам, но и всем горожанам, которые смогут все лето любоваться работами участников проекта. Активисты и члены ассоциации клубов долголетия высадили более 15 тысяч цветов. Клумба “Московского долголетия” появилась на Красной площади, где прошел фестиваль цветов. Лучшие цветоводы проекта, которые посещают занятия по ландшафтному дизайну и клубы по садоводству, создали композицию из цветов в виде буквы “М”. Участники посвятили ее любимой Москве и проекту», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения ВладВладимир Филиппов.

В день открытия фестиваля, 29 июня, в центрах московского долголетия появились композиции. Москвичи старшего возраста высадили 15 тысяч цветов символично 15 новым открывшимся центрам. В фестивале цветов приняли участие 86 центров московского долголетия

По словам Елены Громовой, руководителя сети центров московского долголетия, горожане старшего поколения были рады, что проведение фестиваля цветов поддержал Сергей Собянин.

«Во время посещения нового центра “Восточное Дегунино” он сам принял участие в высадке цветка, и теперь на территории будет клумба с именной табличкой», —добавила она.

Также в этот день для участников и гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа, а в новых 15 центрах московского долголетия прошли дни открытых дверей. Во время обзорных экскурсий можно было увидеть комфортные пространства, обустроенные для полезного досуга людей старше 55 лет.

Лидеры клубов провели мастер-классы по цветоводству и садоводству, на которых участники узнали много нового и интересного. Кроме того, можно было присоединиться к тематическим интерактивным викторинам с вручением призов с символикой столицы.

«В “Московском долголетии” посещаю занятия флористикой и ландшафтным дизайном и хочу отметить, что это большое удовольствие — заниматься любимым делом в компании с единомышленниками», — заметила участница проекта Татьяна Смирнова.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на расширение возможностей участия москвичей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях.