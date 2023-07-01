На mos.ru можно настроить новые уведомления о счетах

Жителям столицы стало удобнее получать информацию о новых выставленных счетах. Теперь пользователи портала mos.ru могут настроить получение уведомлений о счетах, выставленных по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), а также номерам домашнего и мобильного телефона.

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«Благодаря расширению списка идентификаторов для настройки уведомлений на mos.ru жителям столицы станет еще удобнее отслеживать и своевременно оплачивать новые счета в сервисе “Мои платежи”. Например, за домашний телефон МГТС или начисления, связанные с арендой имущества. Все счета будут отображаться автоматически, для этого нужно только добавить данные документов в личном кабинете», — отметил Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий МоскМосквы.

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Чтобы получать уведомления о выставленных счетах по ИНН, номеру домашнего и мобильного телефона, пользователю необходимо указать эти данные в личном кабинете в разделе «Документы и данные». Затем в своем профиле открыть страницу «Настройка подписок», отметить галочкой в нужных категориях раздела удобную для себя форму получения — по электронной почте или посредством push-уведомлений, которые будут приходить в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», и далее нажать кнопку «Сохранить».

Кроме того, на mos.ru можно настроить уведомления по счетам, выставленным по паспорту, свидетельству о рождении ребенка, СНИЛС, номеру свидетельства о регистрации транспортного средства и водительскому удостоверению.

Чтобы не беспокоиться о своевременности оплаты счетов, в сервисе можно настроить автоплатеж. А если создать шаблон оплаты счетов, не придется каждый раз вводить реквизиты вручную. Больше информации обо всех возможностях сервиса «Мои платежи» можно найти в инструкции.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты электронных счетов. Он автоматически находит все неоплаченные счета, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru и в личном кабинете внесена вся необходимая информация. Здесь можно также совершить оплату сразу нескольких счетов единовременно.