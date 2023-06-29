Культурный код: как изменились столичные библиотеки

1 июля 1862 года открылась Российская государственная библиотека (РГБ). «Вечерняя Москва» узнала у специалистов и историков, как эволюционировали столичные читальни, какую роль они играли в формировании культурного кода москвичей и как совершенствуется библиотечная система сейчас.

© Актриса Ирина Степанова на открытии библиотеки № 199 в Лефортове после капремонта. Там показали спектакль по произведениям Александра Пушкина / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прообразом столичной библиотеки в столице стала общественная читальня имени Ивана Тургенева, которая появилась в Москве в конце XIX века. В то время ее посещали 270–300 человек в день, что считалось тогда ошеломительными цифрами.

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— Важно, что в этой библиотеке предполагалось не просто чтение книг в помещении, но и дома. Конечно, библиотечный фонд отличался от того, что мы видим сейчас. Но основатели этой библиотеки — например Варвара Морозова, тратили значительную часть средств на то, чтобы читатели могли ознакомиться не только с литературой, но и журналами, газетами, — рассказал «ВМ» историк Николай Поляков.

Сама библиотека располагалась на Тургеневской площади. Многие отмечали, что, в отличие от остальных бесплатных общегородских библиотек, Тургеневская всегда славилась большим объемом мировой литературы.

— Что касается Российской государственной библиотеки, то на первых порах она воспринималась больше как музей. Все дело в том, что читальня как раз входила в состав Московского и Румянцевского музеев, открытых там. В библиотеке можно было не только взять книгу для чтения, но и ознакомиться с редкими рукописями. Появились и отделения с книгами по определенным направлениям, например по нумизматике, — рассказывает Поляков.

Тяжело пришлось многим столичным читальням в годы Великой Отечественной войны — к этому времени общедоступных библиотек насчитывалось чуть более 100. Однако большинство из них продолжали работу — в плохо отапливаемых помещениях и со скудным штатом сотрудников.

— Основную массу читателей в те годы составляли учащиеся, тогда уже можно было найти много литературы по философии, искусству, иностранным языкам. Начался бум на детскую литературу, многие стали пополнять именно этот раздел, — отметила культуровед Нина Степанова.

Сегодня библиотеки — это не просто читальни, а настоящие культурные центры. Всего в городе расположено 440 учреждений, где можно не только взять книгу, но также поработать, посетить секцию и даже музей.

Например, в библиотеке № 110 в районе Выхино- Жулебино разместился Центр прифронтовых поэтов и собраны редкие издания военных лет. Это мемориальное пространство, сочетающее в себе экспозицию, посвященную фронтовому быту и творчеству поэтов-фронтовиков во время Великой Отечественной войны. Их литературное наследие — это единственный в своем роде книжный фонд, в который вошли сочинения более 60 авторов, включая как массовые, так и редкие издания. К примеру, сборник стихов Константина Симонова 1942 года, найденный на полке буккроссинга библиотеки № 110.

— У нас несколько лет назад был капитальный ремонт. Важно, что благодаря городской программе реновации библиотек читальни становятся гораздо современнее — они перестали ассоциироваться у всех с чем-то скучным и старомодным. Сегодня здесь можно достаточно быстро оформить электронный билет, найти актуальные новинки от ведущих мировых авторов, а также поработать в коворкинге, — рассказала заведующая учреждением Ольга Фатееева.

А совсем недавно после капитального ремонта в районе Лефортово открылась библиотека № 119. Важно, что там старались сделать акцент именно на культурную повестку — на ее базе появился первый культурный центр Юго-Восточного округа, где можно узнать обо всех актуальных мероприятиях и записаться в кружки. Также там полностью обновили литературный фонд — для читателей появилось больше книг об искусстве, которые всегда пользовались популярностью.

— Мне очень нравится, что книг для подростков стало гораздо больше. Раньше хорошей литературы практически не было, — отметил посетитель библиотеки Павел Фисич.

А еще именно на открытии этой библиотеки он познакомился с новыми друзьями — Александром и Игорем, с которыми теперь тесно общается. Ребята живут рядом с библиотекой и регулярно приходят туда, чтобы просто посидеть в красивой обстановке и полистать приключенческую литературу.