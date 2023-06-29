Интервью фронтовиков переданы в видеоархив Музея Победы

Документальные фильмы на тему «Моя война» были переданы в видеоархивы Музея Победы. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба учреждения.

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— Это видеоинтервью с героями Великой Отечественной войны, в которых фронтовики делятся своими воспоминаниями о войне и мыслями о жизни, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, видеоряд дополнен кадрами кинохроники и из личных архивов ветеранов. Кроме того, туда войдет видеоархив экспозиции «Подвиг Народа». Указанные видеоинтервью пополнят в рамках подготовки к 80-летию битвы на Курской дуге.

Выставка откроется 5 июля, на открытии выставки будет присутствовать один из героев видеоряда — Василий Гаврилович Пронин. Участники церемонии смогут пообщаться с ним и задать вопросы.