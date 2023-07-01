Выбран победитель конкурса «Московские мастера» среди культурно-просветительских работников

В столице выбрали победителя городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по специальности «культурно-просветительский работник». Финал прошел 30 июня в Московском многофункциональном культурном центре.

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На участие в отборочном этапе конкурса в этом году прислали 30 заявок. Конкурсанты, прошедшие отбор, должны были подготовить к финальному этапу проекты, объединенные общим названием «Мой проект: от идеи к результату».

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Каждый участник презентовал свою работу и рассказывал о ее значимости и результатах, которые уже достигнуты или которых планируется достичь. Проекты оценивала комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты, теоретики и практики в сфере культурно-досуговой деятельности, представители Департамента культуры Москвы и общественной организации «Московский городской профессиональный союз работников культуры».

Наработки должны были соответствовать таким критериям, как востребованность, актуальность и социальная значимость результатов, оригинальность воплощения идеи, высокая содержательность подходов, технологий и методических приемов в деятельности конкурсанта.

По итогам защиты проектов, представленных участниками на очном этапе, и оценок, полученных в ходе отбора, определены три победителя. Первое место заняла Мария Зайцева, второе — Артур Амирул Ислам, а третье — Кристина Восканян. Они получили дипломы I, II и III степени, а также подарки от партнеров.

Победителем в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» стала Екатерина Панова, ее видеоролик набрал 1678 отметок «Мне нравится» в группе «Культура СВАО» в социальной сети «ВКонтакте». Ее наградили сертификатом партнера конкурса — сервиса печати фотокниг.

Специальный приз «Надежда культуры» от председателя общественной организации «Московский городской профессиональный союз работников культуры» Надежды Чапаровой был присужден Аните Кумар за проект «На звездных и земной орбитах».

Все участники очного этапа получили дипломы финалистов конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «культурно-просветительский работник», цветы и подарки.