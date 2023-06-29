Мосгордума и Минский городской Совет депутатов подписали протокол о сотрудничестве

"По нашей Родине война прокатилась от Брестской крепости до Москвы. И первыми, кто встал на защиту города, были московские народные ополченцы: ученые, рабочие, артисты и другие простые граждане, которые никогда не держали оружие в руках, 99 процентов из них не вернулись домой. Об одном объединяющем моменте, который нам дарит наша история, хочу сказать отдельно. Недавно мы узнали, что один из народных ополченцев объединил Москву, Беларусь и Уфу, где мы сегодня находимся. Николай Яковлевич Киселев, о подвиге которого в 2022 году снят художественный фильм, родился в Уфе, был в Московском народном ополчении, из белорусского плена (с оккупированной немцами территории - прим. ТАСС) вывел 218 человек. За этот подвиг был удостоен почетного звания Праведник мира", - отметил спикер Мосгордумы.