Мосгордума и Минский городской Совет депутатов подписали протокол о сотрудничестве
Протокол о развитии сотрудничества между Московской городской думой и Минским городским Советом депутатов подписан в Уфе в ходе пленарного заседания X Форума регионов России и Белоруссии. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре Мосгордумы.
"Протокол о развитии сотрудничества между парламентами столиц Российской Федерации и Республики Беларусь подписали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. Также Алексей Шапошников рассказал участникам форума о цифровизации в столице и пригласил коллег к совместной работе по сохранению памяти о героях Московского народного ополчения, освобождавших Белоруссию в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Также на форуме были намечены перспективы развития проекта "Библиотека Союзного государства", предложены механизмы формирования устойчивости рынков сельхозпродукции, подписан меморандум о совместном использовании информационных систем в области интеллектуальной собственности. Кроме этого, была поддержана инициатива по созданию под Минском союзного реабилитационного центра для детей, потерявших конечности.
Глава столичного парламента рассказал о патриотической программе "Памяти Московского народного ополчения", которая реализуется с 2015 года по инициативе депутатов Мосгордумы при поддержке правительства Москвы, и предложил белорусским коллегам совместную работу по сохранению памяти об ополченцах Москвы, принимавших участие в освобождении Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.
"По нашей Родине война прокатилась от Брестской крепости до Москвы. И первыми, кто встал на защиту города, были московские народные ополченцы: ученые, рабочие, артисты и другие простые граждане, которые никогда не держали оружие в руках, 99 процентов из них не вернулись домой. Об одном объединяющем моменте, который нам дарит наша история, хочу сказать отдельно. Недавно мы узнали, что один из народных ополченцев объединил Москву, Беларусь и Уфу, где мы сегодня находимся. Николай Яковлевич Киселев, о подвиге которого в 2022 году снят художественный фильм, родился в Уфе, был в Московском народном ополчении, из белорусского плена (с оккупированной немцами территории - прим. ТАСС) вывел 218 человек. За этот подвиг был удостоен почетного звания Праведник мира", - отметил спикер Мосгордумы.
Форум регионов России и Белоруссии ежегодно проводится с 2014 года под патронатом Совета Федерации и Совета Республики Национального Собрания Белоруссии.