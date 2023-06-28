В парке на северо-западе Москвы открылась летняя читальня
Летняя читальня открылась в парке "Северное Тушино" на северо-западе Москвы, там до конца лета по выходным дням можно будет оформить читательский билет, взять книги, принять участие в тематических мастер-классах и программах. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Западного административного округа столицы.
"Площадка находится около южного входа в парк, рядом с павильоном, в читальне можно не только взять книгу, но и принять участие в мастер-классе "Клуб развития и творчества", - сказали в префектуре.
Здесь отметили, что на ближайшие дни уже подготовлены интересные мероприятия для москвичей всех возрастов. Так, 1 июля пройдет программа, посвященная творчеству писателя Григория Остера, а 2 июля гости смогут принять участие в литературном квизе на знание сказок и в песенной викторине.
"8 июля программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, начнется с показа мультфильмов, затем продолжится семейной викториной и мастер-классом, где ребята смогут сделать своими руками подарок для мамы", - отметили в префектуре.